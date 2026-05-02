Donald Trump duda de acuerdo con Irán y crece tensión por el Estrecho de Ormuz y precios del petróleo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su inconformidad con el rumbo de las negociaciones con Irán, en un contexto marcado por tensiones militares y un alto al fuego frágil.

Desde la Casa Blanca, el mandatario señaló que, aunque existe disposición por parte de Teherán para alcanzar un acuerdo, no considera satisfactorio el progreso actual. “Quieren llegar a un acuerdo. No estoy satisfecho”, declaró.

Mensajes contradictorios y dudas sobre liderazgo iraní

Trump ha emitido señales mixtas sobre el proceso diplomático, al afirmar que su administración mantiene contactos telefónicos con Irán, mientras cuestiona la claridad en la toma de decisiones dentro del gobierno iraní.

Estas declaraciones se producen tras más de 40 días de ataques que derivaron en una pausa el pasado 8 de abril, sin que hasta ahora se haya concretado una solución definitiva al conflicto.

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Estrecho de Ormuz, punto crítico del conflicto

Uno de los principales focos de tensión es el Estrecho de Ormuz, donde persiste un bloqueo selectivo que afecta el tránsito de petróleo, gas y otras materias primas.

Pese al alto al fuego vigente, ni Estados Unidos ni Irán han restablecido completamente la circulación en esta vía clave para la economía global, lo que mantiene presión sobre los mercados energéticos.

Escenario de posible escalada militar

Reportes de medios internacionales indican que el Comando Central de Estados Unidos habría solicitado el despliegue del misil hipersónico Dark Eagle, lo que sugiere preparativos ante un eventual recrudecimiento del conflicto.

Al mismo tiempo, legisladores y analistas advierten sobre la posibilidad de que Washington retome acciones militares, mientras en Teherán crece la percepción de una nueva ofensiva aérea.

IRAN OFFERS TO REOPEN HORMUZ AS TRUMP CANCELS TALKS



Iran has reportedly offered to reopen the Strait of Hormuz if the US lifts its naval blockade and ends the war, with nuclear negotiations set aside for later. The White House confirmed Trump and his national security team… pic.twitter.com/D3QWrjqOJF — BSCN (@BSCNews) May 2, 2026

Impacto en la economía global

El conflicto ha tenido repercusiones directas en los precios del petróleo, que se mantienen por encima de los 100 dólares por barril, impulsados por la incertidumbre en el suministro.

Analistas del sector energético anticipan que no habrá una normalización inmediata en el Estrecho de Ormuz, lo que podría mantener elevados los costos de la energía durante gran parte del año.

En este contexto, la falta de avances concretos en las negociaciones mantiene en vilo a la economía global, ante el riesgo de una escalada que afecte aún más los mercados internacionales.

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