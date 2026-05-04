EU lanza operativo en el Estrecho de Ormuz para escoltar barcos varados; Irán advierte escalada

Estados Unidos anunció el inicio de un operativo para facilitar la salida de embarcaciones atrapadas en el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo, en medio del conflicto con Irán que ha paralizado el tránsito comercial en la zona.

El presidente Donald Trump informó que esta estrategia, denominada “Proyecto Libertad”, busca asistir a cientos de barcos y miles de marineros que permanecen varados debido a las restricciones impuestas en el paso marítimo tras el inicio de la guerra.

¿En qué consiste el plan de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz?

De acuerdo con el mandatario estadounidense, el operativo contempla escoltar a embarcaciones de países considerados neutrales para garantizar su salida segura. La iniciativa se desplegará con apoyo militar, incluyendo destructores, aeronaves y miles de elementos de las Fuerzas Armadas.

El Comando Central de Estados Unidos indicó que el plan forma parte de una estrategia para estabilizar el flujo marítimo en una zona clave por donde transita cerca del 20 por ciento del petróleo y gas a nivel global.

Trump justificó la acción como un esfuerzo humanitario ante la situación de las tripulaciones afectadas, aunque advirtió que cualquier intento de interferencia será respondido con firmeza.

Noticia Destacada Trump rechaza propuesta de Irán y lanza crítica a España e Italia por tema nuclear

Irán rechaza el operativo y advierte violación del alto el fuego

La respuesta de Irán fue inmediata. Autoridades del país señalaron que la intervención estadounidense en el estrecho podría interpretarse como una violación del acuerdo de alto al fuego vigente.

Funcionarios iraníes también cuestionaron el plan, al considerar que representa una intromisión en una zona estratégica bajo su influencia. Desde Teherán se reiteró que no se dará marcha atrás en su postura sobre el control del paso marítimo.

Ataques a embarcaciones elevan la tensión en la región

En paralelo, se reportaron nuevos incidentes en el Estrecho de Ormuz que reflejan la fragilidad del entorno. Un buque de carga fue hostigado por embarcaciones menores cerca de la costa iraní, mientras que un petrolero denunció impactos de proyectiles frente a Emiratos Árabes Unidos.

Aunque no hubo víctimas, estos hechos se suman a múltiples ataques registrados desde el inicio del conflicto, lo que mantiene en alerta a la comunidad internacional y a la industria energética.

Impacto global y riesgo de escalada

El bloqueo parcial del estrecho ha generado efectos en los mercados internacionales, al tratarse de un punto estratégico para el suministro energético global. La acumulación de barcos detenidos y la incertidumbre sobre la seguridad marítima han elevado los riesgos de una crisis mayor.

Mientras Washington avanza con su plan de escolta, y Teherán mantiene su postura, la situación en el Estrecho de Ormuz continúa como uno de los focos más sensibles del escenario internacional.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO