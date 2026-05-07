Marco Rubio se reúne con el papa León XIV en el Vaticano tras tensiones entre Trump y la Santa Sede

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este jueves 7 de mayo de 2026 con el Papa León XIV en el Vaticano, en un encuentro marcado por las tensiones recientes entre la administración de Donald Trump y la Santa Sede.

La visita buscó abrir un canal de diálogo tras las críticas del mandatario estadounidense al pontífice por su postura contra la guerra y su llamado a la paz en medio de conflictos internacionales.

Rubio, quien es católico y encabeza la diplomacia estadounidense, llegó al Palacio Apostólico para sostener una audiencia privada con León XIV. Después del encuentro con el papa, su agenda incluyó una reunión con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, considerado el número dos de la Santa Sede.

¿Por qué Marco Rubio visitó al papa León XIV?

La reunión se produjo después de semanas de tensión por los señalamientos de Trump contra León XIV. El presidente estadounidense ha cuestionado al pontífice por su postura antiguerra y por sus declaraciones sobre temas internacionales, especialmente en torno al conflicto con Irán.

Antes del encuentro, el cardenal Pietro Parolin adelantó que el Vaticano escucharía el planteamiento de Washington. Por su parte, el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, anticipó que se trataría de una conversación franca, en un momento en el que ambos gobiernos buscan evitar una ruptura mayor en su relación diplomática.

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¿Qué temas se abordaron entre Estados Unidos y el Vaticano?

De acuerdo con reportes internacionales, la conversación incluyó asuntos relacionados con la paz en Medio Oriente, la ayuda humanitaria, la libertad religiosa y la situación en el hemisferio occidental. Uno de los temas sensibles es Cuba, donde la Santa Sede ha tenido históricamente un papel diplomático relevante, mientras que Rubio, de origen cubano, ha impulsado una línea dura contra el gobierno de la isla.

El Vaticano también mantiene una posición activa en temas de paz, diálogo y rechazo a las armas nucleares. En los últimos días, León XIV defendió la postura histórica de la Iglesia contra las armas nucleares y rechazó interpretaciones que lo colocaban como favorable al desarrollo armamentista.

Met with @Pontifex to underscore our shared commitment to promoting peace and human dignity. pic.twitter.com/BIZ9SfW5nY — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) May 7, 2026

¿Qué busca Estados Unidos con este acercamiento?

La visita de Rubio intenta reducir el costo diplomático de las críticas de Trump hacia el papa y, al mismo tiempo, promover los intereses de Washington ante una institución con peso moral e influencia internacional. Aunque existen diferencias públicas entre Trump y León XIV, ambas partes han buscado mantener abiertos los canales de comunicación.

Para la administración estadounidense, el encuentro también permite enviar un mensaje de continuidad diplomática con la Santa Sede en temas donde aún pueden existir coincidencias, como la libertad religiosa, la asistencia humanitaria y la búsqueda de salidas negociadas a conflictos internacionales.

¿Quién es León XIV y por qué América Latina pesa en su agenda?

León XIV conoce de cerca América Latina, pues pasó dos décadas como misionero en Perú, país donde obtuvo la nacionalidad. Esa experiencia ha marcado parte de su lectura sobre la región, incluida la situación de Cuba, la migración y los conflictos sociales.

La reunión con Rubio se convirtió así en un punto clave para medir el estado de la relación entre Washington y el Vaticano. Aunque el encuentro no elimina las diferencias entre Trump y el pontífice, sí abre una vía institucional para que ambos gobiernos mantengan el diálogo en medio de un escenario internacional cada vez más polarizado.

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