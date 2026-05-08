Casa Blanca prevé baja rápida en precio de gasolina en EU pese a guerra contra Irán

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, afirmó que el aumento en el precio de la gasolina en Estados Unidos, provocado por la guerra contra Irán y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, podría revertirse rápidamente gracias al incremento en la producción de hidrocarburos dentro del país.

En entrevista con la cadena “Fox News”, el director del Consejo Económico Nacional sostuvo que el gobierno de Donald Trump ha tomado medidas para reducir el impacto económico de la tensión en Medio Oriente y evitar mayores afectaciones a consumidores, cadenas de suministro y mercados energéticos.

¿Por qué subió el precio de la gasolina en Estados Unidos?

El repunte en los precios se relaciona con la interrupción del paso por el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio mundial de petróleo. Por esa vía circulaba cerca del 20 por ciento del crudo global, por lo que el bloqueo anunciado por Teherán como represalia en el conflicto con Estados Unidos e Israel elevó la incertidumbre en los mercados.

La afectación al tránsito marítimo también impactó las cadenas de suministro y presionó el costo de los combustibles.

De acuerdo con la Asociación Estadounidense del Automóvil, el precio promedio de la gasolina en Estados Unidos supera actualmente los 4.5 dólares por galón.

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¿Qué dijo Kevin Hassett sobre los precios de combustibles?

Hassett aseguró que los mercados de futuros anticipan una corrección rápida en los precios. Según el funcionario, la Casa Blanca comparte esa expectativa debido al aumento en la producción energética de Estados Unidos.

“Esta es una perspectiva con la que coincidimos, ya que hemos incrementado la producción aquí en los Estados Unidos”, señaló el economista jefe.

El funcionario también destacó que Estados Unidos alcanzó niveles récord de exportación de petróleo en abril, lo que, desde la visión de la administración Trump, permite amortiguar parte de las presiones externas provocadas por el conflicto en Medio Oriente.

¿Qué busca la Casa Blanca ante la crisis en Ormuz?

El gobierno estadounidense intenta contener el impacto interno de la guerra contra Irán, especialmente en un tema sensible para la población como el precio de la gasolina.

⛽ Kevin Hassett, economista jefe del gobierno, afirmó que el incremento en la producción petrolera estadounidense ayudará a estabilizar los costos tras el bloqueo en el estrecho de Ormuz 🚢



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Para ello, la administración ha defendido su estrategia de mayor producción nacional de hidrocarburos como una herramienta para reducir la dependencia de rutas internacionales vulnerables.

Aunque Hassett afirmó que el alza será temporal, la evolución del precio dependerá de la duración del bloqueo en Ormuz, la estabilidad del suministro global y la respuesta de los mercados energéticos en las próximas semanas.

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