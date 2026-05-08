Estados Unidos e Irán elevan tensión en Ormuz tras intercambio de ataques pese al alto el fuego

Estados Unidos e Irán elevaron nuevamente la tensión militar en el Estrecho de Ormuz, luego de un intercambio de ataques ocurrido a pocas horas de que se cumpliera un mes del alto al fuego anunciado por Donald Trump el pasado 8 de abril.

Mientras Washington responsabilizó a Teherán por un ataque fallido contra tres destructores estadounidenses, el gobierno iraní acusó a las fuerzas norteamericanas de violar la tregua con ofensivas contra embarcaciones y zonas costeras.

El incidente ocurre en un momento delicado para las negociaciones entre ambos países, pues apenas un día antes Trump había asegurado que las conversaciones con Irán avanzaban en buen camino hacia un posible acuerdo.

¿Qué dijo Donald Trump sobre el ataque en el estrecho de Ormuz?

El presidente de Estados Unidos afirmó en su cuenta de “Truth Social” que tres destructores estadounidenses cruzaron con éxito el Estrecho de Ormuz bajo “fuego enemigo”. Según su versión, misiles lanzados contra los buques fueron derribados sin que se reportaran bajas ni daños en las fuerzas estadounidenses.

De acuerdo con el Comando Central de Estados Unidos, las acciones militares respondieron a un presunto ataque iraní con misiles, drones y embarcaciones rápidas contra los destructores “USS Truxtun”, “USS Rafael Peralta” y “USS Mason”, mientras atravesaban la ruta marítima que conecta el Estrecho de Ormuz con el golfo de Omán.

Noticia Destacada Irán amenaza a Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz y escala la tensión tras plan militar de Trump

Trump también lanzó una advertencia directa a Teherán y aseguró que Estados Unidos responderá con mayor fuerza si Irán no firma pronto un acuerdo.

¿Qué respondió Irán tras las acusaciones de Estados Unidos?

El Ejército de Irán rechazó la versión estadounidense y acusó a Washington de romper el alto al fuego. Según un comunicado difundido por la agencia Tasnim, las fuerzas estadounidenses habrían atacado dos embarcaciones cerca del Estrecho de Ormuz, una de ellas un petrolero iraní que se dirigía hacia esa vía marítima desde la región de Jask.

Teherán también señaló que Estados Unidos lanzó ataques, presuntamente en coordinación con países de la región, contra zonas civiles en Bandar Jamir, Sirik y la isla de Qeshm. En respuesta, el Ejército iraní aseguró haber disparado contra barcos militares estadounidenses.

¿Sigue vigente el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán?

A pesar del intercambio de fuego, Trump sostuvo que el alto el fuego continúa vigente. En declaraciones posteriores, minimizó el episodio y lo calificó como una “burla”, aunque también aseguró que sus fuerzas “aniquilaron” la agresión.

El mandatario estadounidense insistió en que las negociaciones con Irán se retomaron después del incidente y afirmó que Teherán desea llegar a un acuerdo más que Washington.

¿Por qué el estrecho de Ormuz es clave en esta crisis?

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo y gas. Cualquier enfrentamiento militar en esa zona puede afectar la seguridad regional, los precios internacionales de energía y la navegación comercial.

El nuevo intercambio de ataques deja en duda la solidez del alto al fuego y aumenta la incertidumbre sobre la posibilidad de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Aunque ambos gobiernos mantienen canales de negociación, las acusaciones cruzadas y las amenazas militares muestran que la tregua sigue bajo fuerte presión.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO