Delcy Rodríguez viajará a La Haya para defender reclamo de Venezuela sobre el Esequibo

La encargada del gobierno de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este sábado que viajará a La Haya para representar a su país ante la Corte Internacional de Justicia en el marco del conflicto territorial con Guyana por la región del Esequibo.

Durante un mensaje transmitido por la televisión estatal venezolana, Rodríguez aseguró que defenderá lo que calificó como “derechos irrenunciables” de Venezuela sobre el territorio en disputa, una zona estratégica debido a sus recursos petroleros y minerales.

El viaje representa además la primera salida de Rodríguez fuera del Caribe desde que asumió el poder tras la captura de Nicolás Maduro por autoridades estadounidenses en enero pasado.

Esequibo mantiene tensión histórica entre Venezuela y Guyana

La disputa por el Esequibo se remonta al siglo XIX y abarca un territorio de aproximadamente 160 mil kilómetros cuadrados actualmente administrado por Guyana, aunque reclamado por Venezuela.

El conflicto cobró nueva relevancia internacional después de que la empresa ExxonMobil descubriera importantes yacimientos petroleros en aguas cercanas al territorio en 2015, lo que convirtió a Guyana en uno de los países con mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

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En las últimas semanas, Caracas confirmó que participará en las audiencias ante la CIJ, aunque insiste en que no reconoce la jurisdicción del tribunal internacional sobre el caso.

Gobierno venezolano insiste en no reconocer jurisdicción de la CIJ

La administración encabezada por Delcy Rodríguez sostiene que la controversia territorial debe resolverse mediante el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no por decisión judicial internacional.

Autoridades venezolanas han reiterado que su presencia en las audiencias busca exponer la posición histórica del país y no implica aceptar las resoluciones de la Corte Internacional de Justicia.

La tensión diplomática entre ambos países se ha intensificado durante los últimos meses debido a declaraciones políticas, símbolos territoriales y movimientos diplomáticos relacionados con el Esequibo.

🌐 La disputa entre Venezuela y Guyana por el Esequibo vuelve al escenario internacional con nuevas audiencias en la Corte de La Haya.https://t.co/yut4CH7RGy — TVPerú Noticias (@noticias_tvperu) May 9, 2026

Región petrolera es clave para la disputa internacional

El Esequibo representa más de dos terceras partes del territorio guyanés y posee importantes reservas de petróleo, gas, minerales y recursos forestales.

La controversia territorial es considerada uno de los conflictos fronterizos más sensibles de América del Sur y mantiene atención internacional debido al potencial energético de la región y a las implicaciones geopolíticas que podría generar en el continente.

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