Llega a Progreso el buque escuela Simón Bolívar de la Armada de Venezuela y recibirá visitantes este fin de semana

A partir de este viernes 8 y hasta el próximo martes 12 de mayo, el buque escuela Simón Bolívar, de la Armada de Venezuela, considerado “hermano” del Buque Escuela Cuauhtémoc, recibirá visitantes en Puerto Progreso.

Para la actividad se dispondrá transporte gratuito que partirá desde la Casa de Cultura de Progreso, en donde se debe completar un registro para poder abordar los autobuses.

Este sábado 9 de mayo, el horario de visita será de las 9:00 a las 14:00 horas, y del domingo 10 al 12 de mayo (día en que partirá la embarcación) las personas podrán acceder al buque entre las 9:00 y las 17:00 horas

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Esta embarcación funciona como un espacio de preparación y entrenamiento para los futuros oficiales navales, quienes desarrollan a bordo actividades esenciales para fortalecer sus conocimientos y experiencia en el mar.

Durante las visitas, el público tiene la oportunidad de recorrer diversas zonas del buque y conocer de cerca cómo es la vida marítima, además de escuchar explicaciones de la tripulación sobre las operaciones, rutinas y principios que forman parte de la disciplina naval.

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Según datos oficiales, en el navío viajan numerosos cadetes que se encuentran en etapa de formación profesional, enfrentando desafíos propios de la navegación que les permiten reforzar capacidades como la coordinación, la resistencia y la toma de decisiones bajo presión.

Estas jornadas también buscan fomentar el vínculo con la ciudadanía, acercando a las personas a la cultura marítima y mostrando la importancia de las fuerzas navales en distintas labores dentro y fuera del país.