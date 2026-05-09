Hungría pone fin a era de Viktor Orbán: Péter Magyar asume como nuevo primer ministro

El líder opositor de centroderecha, Péter Magyar, asumió este sábado como nuevo primer ministro de Hungría, marcando el fin de los 16 años de gobierno de Viktor Orbán.

Magyar llegó al poder luego de obtener una amplia victoria electoral el pasado 12 de abril, resultado que otorgó a su partido Tisza una mayoría constitucional en el Parlamento húngaro.

El nuevo jefe de gobierno fue ratificado con 140 votos a favor, 54 en contra y una abstención dentro de la Asamblea Nacional de Hungría.

Nuevo gobierno promete cambios políticos y económicos

Durante su primer discurso como mandatario, Péter Magyar afirmó que la población votó no solo por un cambio de gobierno, sino por una transformación profunda del sistema político húngaro.

El dirigente sostuvo que su administración buscará revertir reformas impulsadas durante la gestión de Orbán, las cuales fueron cuestionadas por sectores opositores y organismos europeos por presunto debilitamiento institucional y retrocesos democráticos.

Magyar señaló además que una de sus prioridades será recuperar la confianza de aliados internacionales y mejorar la relación con la Unión Europea, deteriorada durante los últimos años.

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Economía húngara enfrenta presiones y déficit fiscal

El nuevo gobierno hereda una economía con bajo crecimiento y presiones derivadas del incremento global en los precios de la energía, en medio del conflicto militar impulsado por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Además, las autoridades húngaras advirtieron que el déficit fiscal podría acercarse al 7 por ciento del Producto Interno Bruto durante este año.

Analistas consideran que el escenario económico podría representar uno de los principales desafíos para Magyar en el inicio de su administración, especialmente ante la necesidad de recuperar fondos europeos suspendidos por disputas entre Budapest y Bruselas.

Hungría busca recomponer vínculos con la Unión Europea

Uno de los principales retos del nuevo primer ministro será destrabar miles de millones de euros retenidos por la Unión Europea, recursos considerados fundamentales para impulsar la economía y fortalecer las finanzas públicas del país.

Isten áldja Magyarországot! Isten áldjon minden magyart, határon innen és túl! pic.twitter.com/pADj4IHPJU — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) May 9, 2026

La llegada de Péter Magyar representa uno de los cambios políticos más relevantes en Europa Central durante los últimos años, tras el prolongado dominio político de Viktor Orbán y su partido Fidesz.

El relevo de poder también genera expectativa sobre la futura postura de Hungría respecto a temas como migración, política energética, relaciones con Rusia y cooperación dentro de la Unión Europea.

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