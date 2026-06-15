Reino Unido prohibirá redes sociales a menores de 16 años para reforzar seguridad en internet

El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció que Reino Unido prohibirá el uso de redes sociales a menores de 16 años, como parte de una nueva política para reforzar la seguridad de niñas, niños y adolescentes en internet.

La medida, que se espera entre en vigor a principios de 2027, fue presentada por Starmer como una decisión necesaria ante las preocupaciones por el contenido dañino al que pueden estar expuestos los menores en plataformas digitales.

El gobierno británico señaló que la prohibición seguirá una línea similar a la aplicada por Australia, país que se convirtió en el primero en implementar una restricción de este tipo a finales de 2025.

¿Qué plataformas estarán prohibidas para menores de 16 años?

De acuerdo con el gobierno británico, la medida abarcará plataformas como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X, aunque todavía no se ha publicado una lista definitiva.

La restricción aplicará a servicios cuyo propósito principal sea facilitar la interacción social y permitir que los usuarios publiquen contenido. También se prohibirá que menores realicen transmisiones en vivo, incluso dentro de plataformas vinculadas a videojuegos.

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Además, se bloquearán funciones que permiten a personas desconocidas comunicarse con menores de 16 años. Estas restricciones estarán activadas por defecto para usuarios menores de 17 años, con el objetivo de evitar un cambio brusco al cumplir 16.

¿Qué otras restricciones analiza Reino Unido?

El gobierno británico informó que también estudia aplicar toques de queda nocturnos y límites al “desplazamiento infinito” para menores de 18 años, una función que mantiene a los usuarios consumiendo contenido de forma continua.

Otro punto relevante está relacionado con los chatbots de inteligencia artificial. Los servicios diseñados para simular acompañamiento romántico, relaciones sexuales o juegos de rol deberán exigir una edad mínima de 18 años.

Las herramientas de IA también tendrán que restringir funciones íntimas para menores de edad. En cambio, el gobierno aclaró que no planea incluir servicios de mensajería como WhatsApp y Signal dentro de la prohibición general de redes sociales.

¿Cómo se aplicará la prohibición de redes sociales?

Starmer reconoció que la medida no impedirá por completo que todos los menores intenten acceder a redes sociales, pero sostuvo que el gobierno debe actuar para reducir riesgos.

We are banning social media access for under 16s.



These days kids must find their feet in a world where technology intrudes into every area of their life.



I just can’t let that go on anymore. So we’re giving children their childhoods back. pic.twitter.com/jn7iQrcwk8 — Keir Starmer (@Keir_Starmer) June 15, 2026

Para aplicar la prohibición, Reino Unido utilizará mecanismos de verificación de edad considerados altamente efectivos. Esto podría incluir tecnologías de estimación de edad, escaneo facial o solicitud de identificación.

Las autoridades reguladoras deberán analizar cuáles son las mejores herramientas para confirmar si una persona tiene más de 16 años.

El gobierno también revisará la experiencia de Australia, donde algunos adolescentes han logrado evadir restricciones mediante redes privadas virtuales o sistemas alternos. Aun así, Londres considera que la prohibición es un paso clave para proteger a los menores frente a contenidos dañinos, contactos no deseados y riesgos asociados al uso intensivo de plataformas digitales.

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