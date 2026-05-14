Unión Europea analiza restringir redes sociales a menores por riesgos de adicción y ansiedad

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abrió la posibilidad de impulsar restricciones al uso de redes sociales por parte de menores en toda la Unión Europea.

Durante una cumbre sobre inteligencia artificial y menores celebrada en Copenhague, la funcionaria advirtió que plataformas como TikTok, Instagram, Facebook y X funcionan bajo modelos diseñados para captar la atención de los usuarios, lo que puede favorecer adicción, ansiedad y conductas perjudiciales entre niñas, niños y adolescentes.

Von der Leyen señaló que el debate no debe centrarse únicamente en si los jóvenes pueden acceder a redes sociales, sino en si estas plataformas deben tener acceso a ellos. Con esa postura, Bruselas podría presentar una propuesta legislativa este mismo verano.

¿Qué medidas prepara la Unión Europea?

La posible regulación incluiría un “retraso” en el uso de redes sociales para menores, además de una ofensiva contra características consideradas de diseño adictivo, como la reproducción automática de videos, las notificaciones constantes y otros mecanismos que prolongan el tiempo de uso.

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La Unión Europea también investiga a plataformas digitales bajo la Ley de Servicios Digitales, especialmente por preocupaciones relacionadas con seguridad infantil, exposición a contenido dañino, material sexual explícito generado con inteligencia artificial y fallas en los controles de edad mínima.

Verificación de edad y tensión con empresas tecnológicas

Bruselas presentó recientemente una aplicación de verificación de edad para todo el bloque, con el objetivo de que las plataformas puedan confirmar la edad de los usuarios sin recopilar datos sensibles.

92% of Europeans say protecting children online should be a high priority.



From harmful content and cyberbullying to addictive online designs, the risks children face online are real and growing fast.



↓ pic.twitter.com/JuO8ev3AdK — European Commission (@EU_Commission) May 12, 2026

La discusión ocurre en medio de un movimiento internacional más amplio. Australia ya aprobó restricciones para menores de 16 años, mientras países europeos como Francia, España, Dinamarca, Grecia, Noruega y Austria analizan medidas similares.

La postura europea ha aumentado la tensión con Washington y con empresas tecnológicas estadounidenses, que acusan a Bruselas de aplicar una regulación digital desproporcionada.

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