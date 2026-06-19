Choque de trenes cerca de Londres deja varios heridos y paraliza servicios ferroviarios

Un choque entre dos trenes al norte de Londres generó un amplio operativo de emergencia este viernes, luego de que la Policía de Transporte británica recibiera reportes de una colisión en la zona de Bedford, ubicada a unos 90 kilómetros de la capital del Reino Unido.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, los servicios de emergencia acudieron al área para atender el incidente ferroviario, mientras medios británicos reportaron la existencia de varias personas lesionadas. Hasta el momento, las corporaciones de emergencia no han precisado el número oficial de heridos ni la gravedad de las lesiones.

El accidente involucraría a dos trenes de East Midlands Railway, aunque la empresa no ofreció detalles inmediatos sobre las causas del choque. En redes sociales circularon imágenes no verificadas en las que se observa a pasajeros fuera de los vagones y sobre las vías, junto a trenes dañados que permanecieron en posición vertical.

¿Qué se sabe del choque de trenes cerca de Bedford?

La Policía de Transporte británica informó que respondía a reportes de una colisión entre dos trenes en el área de Bedford. Por su parte, East Midlands Railway señaló que los cuerpos de emergencia atendían un incidente entre London St Pancras y Leicester.

El Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra desplegó varios recursos en la zona, incluida una ambulancia aérea, y pidió a la población evitar el área mientras continuaban las labores de atención.

Noticia Destacada Accidente ferroviario en Nogales: locomotora de Ferromex es impactada y deja seis lesionados

Suspenden servicios ferroviarios hacia Londres

Tras el accidente, East Midlands Railway informó que no podría operar servicios hacia o desde Londres durante el resto del día. Thameslink también reportó el bloqueo de todas las líneas entre Luton y Bedford debido a un problema bajo investigación.

La ministra de Transporte, Heidi Alexander, expresó su preocupación por los reportes del choque, mientras el Servicio de Bomberos y Rescate de Bedfordshire confirmó la presencia de sus equipos en la zona ferroviaria al sur de Bedford.

Autoridades investigan causas del accidente

Hasta ahora no se han dado a conocer las causas de la colisión ni si alguna falla técnica, humana o de señalización pudo haber intervenido en el accidente.

BREAKING: Two high-speed passenger trains bound for London collided near Bedford, England, on Friday.



Emergency services have rushed to the scene, with serious injuries being reported from the collision site. pic.twitter.com/fzMIv69A1k — OM Hindi (@OM_Hindi) June 19, 2026

Las autoridades británicas mantienen el operativo en el lugar y solicitaron a la población mantenerse alejada de la zona para facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

El incidente provocó afectaciones relevantes en una de las rutas ferroviarias que conecta Londres con otras ciudades del centro y norte de Inglaterra, por lo que se esperan retrasos y cancelaciones mientras avanza la investigación.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO