Keiko Fujimori pide priorizar relación con México pese a diferencias políticas

La candidata derechista Keiko Fujimori, quien encabeza la votación presidencial en Perú, afirmó que su país debe priorizar los lazos de amistad y cooperación con México, pese a las diferencias políticas que provocaron la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos gobiernos.

En declaraciones a periodistas, la líder de Fuerza Popular señaló que el próximo gobierno peruano deberá fortalecer sus vínculos con todos los países, incluso con aquellos con los que existen posturas ideológicas distintas.

Fujimori se refirió específicamente a México, país con el que Perú comparte espacios regionales como la Alianza del Pacífico, y sostuvo que existen relaciones históricas que deben cuidarse por encima de los desacuerdos políticos.

¿Qué dijo Keiko Fujimori sobre México?

La candidata afirmó que Perú debe mirar hacia una etapa de cooperación internacional más amplia durante el próximo quinquenio.

En el caso mexicano, subrayó que la relación bilateral tiene bases importantes en materia diplomática, comercial y regional, por lo que consideró necesario reconstruir puentes.

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Sus declaraciones llegan después de que Perú rompió relaciones diplomáticas con México en noviembre de 2025, tras el asilo político otorgado por el gobierno mexicano a Betssy Chávez, ex primera ministra del expresidente Pedro Castillo.

La crisis diplomática entre México y Perú

La relación entre ambos países se deterioró desde la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo, defendido en distintas ocasiones por Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.

El gobierno peruano acusó a México de intervenir en asuntos internos, mientras que Sheinbaum ha sostenido que México mantiene su relación con el pueblo peruano, aunque el vínculo diplomático esté roto.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | La candidata presidencial Keiko Fujimori aseguró que un eventual gobierno suyo buscará reforzar los lazos de amistad y cooperación con México, así como con el gobierno de Claudia Sheinbaum, a pesar de las diferencias ideológicas entre ambas… pic.twitter.com/NgGJyYLzJq — Exitosa Noticias (@exitosape) June 22, 2026

Fujimori plantea retomar cooperación regional

Keiko Fujimori señaló que, más allá de las diferencias ideológicas, México y Perú deben valorar los espacios comunes de integración.

De ganar la Presidencia, su postura podría abrir una ruta para revisar el estado de la relación bilateral y explorar una eventual normalización diplomática entre ambos países.

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