Evo Morales pausa protestas en Bolivia, pero advierte que continuará la presión contra Rodrigo Paz

Los sectores afines al expresidente boliviano Evo Morales anunciaron una pausa en las movilizaciones que mantenían desde hace varias semanas para exigir la salida del presidente Rodrigo Paz, aunque advirtieron que la suspensión es temporal y que las protestas podrían reactivarse en cualquier momento.

La decisión fue dada a conocer por dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, una de las principales organizaciones sindicales cocaleras de Bolivia y considerada el principal bastión político de Morales.

El anuncio ocurre mientras continúa vigente el estado de excepción decretado por el gobierno para contener los bloqueos carreteros que han afectado diversas regiones del país.

Seguidores de Evo Morales anuncian "cuarto intermedio"

Durante una conferencia en la que participó el propio exmandatario, los líderes sindicales informaron que acordaron establecer un "cuarto intermedio" en las movilizaciones con el objetivo de reorganizarse y reducir momentáneamente la tensión social.

Isidro Auca, uno de los dirigentes cocaleros, explicó que la medida busca contribuir a la pacificación del país, aunque sostuvo que las demandas de los manifestantes siguen vigentes. Según afirmó, las organizaciones consideran que el gobierno no ha logrado resolver los problemas económicos y sociales que enfrenta Bolivia.

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El dirigente también cuestionó los acuerdos alcanzados recientemente entre la administración de Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB), al considerar que no representan las demandas de todos los sectores movilizados.

Morales insiste en sus críticas al gobierno

Por su parte, Evo Morales señaló que la pausa no significa una derrota ni el abandono de sus exigencias. El exgobernante reiteró sus señalamientos contra el presidente boliviano, a quien acusa de impulsar políticas que, según su visión, afectarían los recursos estratégicos del país y podrían derivar en incrementos de precios en servicios y combustibles.

Asimismo, dirigentes cercanos al exmandatario aseguraron que la región del Trópico de Cochabamba permanecerá en estado de alerta permanente para respaldar a Morales y responder ante cualquier eventualidad política o judicial.

Estado de excepción y consecuencias económicas

El gobierno de Rodrigo Paz decretó el estado de excepción tras más de 50 días de bloqueos carreteros impulsados inicialmente por organizaciones sindicales y campesinas, a los que posteriormente se sumaron grupos afines a Morales.

Las autoridades bolivianas sostienen que las protestas han provocado severas afectaciones económicas, con pérdidas superiores a los 3 mil millones de dólares. Además, reportan problemas de abastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias ciudades del país.

De acuerdo con cifras oficiales, la crisis ha dejado al menos 16 personas fallecidas, de las cuales 13 habrían perdido la vida por la imposibilidad de recibir atención médica oportuna debido a los bloqueos.

🇧🇴 | CRISIS EN BOLIVIA: Las protestas continúan en toda Bolivia mientras los manifestantes exigen la renuncia del presidente Luis Arce por las condiciones económicas cada vez peores, la escasez de combustible y la frustración con la gestión del gobierno de la crisis.… — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 23, 2026

Fuerzas de seguridad mantienen operativos

Desde la entrada en vigor del estado de excepción, elementos de la Policía y del Ejército han desplegado operativos en distintos puntos del país para retirar barricadas y liberar las principales rutas de comunicación.

Aunque varios bloqueos han sido levantados, algunas carreteras continúan parcialmente afectadas, especialmente en el departamento de Cochabamba, donde se concentra la mayor presencia de grupos leales a Evo Morales.

La pausa anunciada por los movimientos sociales abre una ventana de menor tensión política en Bolivia; sin embargo, las declaraciones de los dirigentes dejan claro que el conflicto permanece latente y que las movilizaciones podrían retomarse si no se atienden sus demandas.

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