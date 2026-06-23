Nancy Guthrie: nuevo mensaje atribuido a secuestradores asegura que la madre de Savannah Guthrie habría muerto tras el rapto

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la reconocida conductora estadounidense Savannah Guthrie, dio un nuevo giro luego de que diversos medios de comunicación recibieran una segunda nota presuntamente enviada por las personas responsables de su secuestro.

De acuerdo con el contenido del mensaje, la mujer de 84 años habría fallecido poco tiempo después de haber sido privada de la libertad. Los autores del escrito afirman que su muerte no fue intencional, aunque no proporcionan detalles sobre las circunstancias en que ocurrió el supuesto deceso.

La comunicación surge semanas después de que se difundiera una primera nota en la que se exigía el pago de varios millones de dólares a cambio de su liberación, lo que fortaleció la hipótesis de un secuestro.

Autoridades investigan la autenticidad de los mensajes

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que tanto el primer como el segundo comunicado son analizados por las autoridades federales, que consideran posible que hayan sido enviados por los propios responsables del caso.

Medios como CNN y una televisora local de Arizona, que también recibieron las comunicaciones, acordaron inicialmente con las fuerzas de seguridad y con la familia mantener en reserva su contenido para evitar afectar las investigaciones y la eventual validación de futuros contactos.

Noticia Destacada FBI difunde imágenes clave de un sospechoso enmascarado por la desaparición de Nancy Guthrie en Arizona

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han confirmado oficialmente la muerte de Nancy Guthrie.

La desaparición ocurrió en Arizona

Nancy Guthrie fue vista por última vez el 31 de enero en su residencia ubicada al norte de Tucson, Arizona. Según los reportes, la mujer había cenado con una de sus hijas horas antes de desaparecer.

La alerta se activó al día siguiente cuando no acudió a actividades habituales, entre ellas una visita a la iglesia. Posteriormente, investigadores localizaron rastros de sangre cerca de la entrada de la vivienda, elemento que fortaleció la teoría de un secuestro.

Además, el FBI difundió grabaciones de cámaras de seguridad en las que aparece un hombre con el rostro cubierto merodeando la propiedad durante la noche en que ocurrió la desaparición.

🚨 TRAGIC UPDATE: Nancy Guthrie, 84, dead after brutal abduction in Tucson, ransom note said she was “Buried with nature”!



Federal sources confirm the beloved grandmother was killed after being taken from her home. Sick ransom notes demanded millions in Bitcoin — one even said… pic.twitter.com/NldbujgL7N — Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) June 23, 2026

Continúa la búsqueda de responsables

La familia de Nancy Guthrie ofreció una recompensa de un millón de dólares por información que permita esclarecer los hechos y localizar a la mujer.

Paralelamente, el FBI mantiene una recompensa adicional para quienes aporten datos que conduzcan a la identificación y captura de los responsables.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de indagación y continúan verificando la autenticidad del más reciente mensaje, que podría aportar elementos clave para resolver uno de los casos de desaparición más mediáticos de los últimos meses en Estados Unidos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO