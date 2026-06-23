Yucateco desata polémica nacional al solicitar el registro ante el IMPI de “El Pato Merlín

El fenómeno viral de “Pato Merlín”, el personaje que ganó popularidad entre usuarios de redes sociales durante el contexto del Mundial 2026, ahora se encuentra en medio de una controversia legal luego de que un ciudadano de Mérida, Yucatán, solicitara el registro de la marca antes que la propia familia que dio vida al personaje.

Medios informan que la disputa surgió tras darse a conocer que David S.F., residente de la capital yucateca, presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) una solicitud para registrar el nombre y logotipo “El Pato Merlín. El pato de la suerte” por un periodo de 10 años.

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De acuerdo con el expediente 3643308, el trámite fue ingresado el pasado 17 de junio, días antes de que los familiares del personaje acudieran al organismo para iniciar su propio proceso de protección de derechos sobre la imagen y el nombre.

La solicitud presentada por el ciudadano yucateco contempla un diseño del personaje y el expediente también señala que la marca podría ser utilizada en distintas actividades comerciales, entre ellas publicidad, administración y representación de artistas y deportistas, así como posibles usos relacionados con campañas políticas.

La situación generó cuestionamientos entre usuarios de redes sociales, quienes comenzaron a debatir sobre quién debería tener los derechos de explotación de un personaje que nació como un fenómeno popular y que rápidamente alcanzó reconocimiento nacional.

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Familia de Merlín busca proteger la imagen

Ante la controversia, la familia de “Pato Merlín” acudió el 22 de junio ante el IMPI para solicitar el registro correspondiente del nombre y la imagen del personaje; sin embargo, se encontraron con que ya existía una solicitud previa realizada por el habitante de Mérida.

El caso escaló hasta Palacio Nacional, donde la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema durante la conferencia matutina y señaló que este tipo de situaciones pueden representar un intento de apropiarse de un personaje sin autorización de quienes lo crearon.

La mandataria informó que el Gobierno Federal brindó acompañamiento a la familia para realizar el trámite ante el IMPI y buscar la protección legal del personaje.