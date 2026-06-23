Piloto de EU relata encuentro con drones “tipo medusa” tras ser derribado en Irán; inteligencia analiza el incidente

Un piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que sobrevivió al derribo de su avión en territorio iraní reveló detalles de un episodio que ha llamado la atención de los servicios de inteligencia estadounidenses.

De acuerdo con su testimonio, momentos antes de ser derribado observó una compleja formación de drones iraníes que se desplazaban de manera coordinada y sincronizada.

Según fuentes citadas por medios estadounidenses, el aviador describió la estructura aérea como un conjunto de aeronaves no tripuladas interconectadas que operaban como una sola unidad.

En su relato, los drones de mayor tamaño encabezaban la formación, mientras que otros más pequeños se desplazaban debajo de ellos, generando una figura similar a una medusa.

Inteligencia de EU investiga capacidades militares iraníes

El incidente ocurrió en abril, cuando un avión de combate F-15 fue derribado en espacio aéreo iraní.

Tras ser rescatado, el piloto compartió su experiencia durante reuniones de inteligencia, donde especialistas comenzaron a evaluar si la tecnología observada representa un avance significativo en las capacidades de guerra con drones de Irán.

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Las autoridades estadounidenses aún investigan las causas exactas del derribo. Sin embargo, algunas hipótesis apuntan a que esta red de drones pudo haber funcionado como una especie de barrera aérea o “campo minado” tecnológico, complicando las maniobras de la aeronave estadounidense.

Rescate de alto riesgo en territorio iraní

Mientras el piloto logró ser recuperado pocas horas después del incidente, un oficial de sistemas de armas que viajaba en la misma aeronave permaneció oculto durante más de 36 horas en una zona montañosa del país.

Reportes de medios estadounidenses señalan que el militar herido logró evadir a las fuerzas iraníes desplazándose por la cordillera de Zagros, mientras unidades especiales de Estados Unidos organizaban una compleja operación de extracción.

La misión incluyó el despliegue de fuerzas especiales, apoyo de la CIA y aeronaves militares que operaron en condiciones consideradas de alto riesgo. De acuerdo con los informes, el operativo concluyó sin bajas estadounidenses y permitió recuperar al oficial con vida.

Una historia de la CNN superinteresante. Lo que describe el piloto es tecnología china. Quizá una prueba real. De confirmarse sería la primera vez que se usa un enjambre de drones para derribar un F-15. pic.twitter.com/OIWHKbCxid — Cartelera Turia (@CTuria) June 23, 2026

Crece la atención sobre la guerra con drones

El relato del piloto ha generado debate entre analistas militares debido a las dudas sobre si la formación observada corresponde a una nueva capacidad operativa iraní o si pudo haber estado influenciada por las lesiones sufridas durante el accidente.

No obstante, el caso vuelve a colocar en el centro de la discusión el creciente papel de los drones en los conflictos modernos y la capacidad de países como Irán para desarrollar sistemas cada vez más sofisticados de defensa y ataque aéreo.

El incidente ocurre en un contexto de alta tensión regional y de constante vigilancia sobre los avances tecnológicos militares de Teherán, especialmente en materia de aeronaves no tripuladas y sistemas de guerra electrónica.

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