Pensión Adulto Mayor y Pensión Mujeres en Q. Roo: Fechas y requisitos para registrarse

Durante estos últimos días de junio, quintanarroenses podrán registrarse a los programas Pensión Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar.
El calendario de las fechas correspondientes por apellido según la primera letra se encuentra disponible, además de la documentación obligatoria que ciudadanos deberán contar al ir a los módulos.
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Calendario para registrarse
- Lunes 22: A, B, C
- Martes 23: D, E, F, G, H
- Miércoles 24: I, J, K, L, M
- Jueves 25: N, Ñ, O, P, Q, R
- Viernes 26: S, T, U, V, W, X, Y, Z
- Sábado 27: Todas las letras
- Domino 28: Todas las letras
¿Cómo ubicar el módulo correspondiente?
Por medio del sitio oficial de los programas bienestar gob.mx/bienestar, los interesados podrán acceder a la información de los módulos que les corresponden.
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Requisitos
- Identificación oficial vigente
- CURP(actualizada)
- Acta de nacimiento (legible)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
- Dos números de contacto (donde se te pueda localizar)