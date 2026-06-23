Pensión Adulto Mayor y Pensión Mujeres en Q. Roo: Fechas y requisitos para registrarse

Durante estos últimos días de junio, quintanarroenses podrán registrarse a los programas Pensión Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar.

El calendario de las fechas correspondientes por apellido según la primera letra se encuentra disponible, además de la documentación obligatoria que ciudadanos deberán contar al ir a los módulos.

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Calendario para registrarse

Lunes 22: A, B, C Martes 23: D, E, F, G, H Miércoles 24: I, J, K, L, M Jueves 25: N, Ñ, O, P, Q, R Viernes 26: S, T, U, V, W, X, Y, Z Sábado 27: Todas las letras Domino 28: Todas las letras

¿Cómo ubicar el módulo correspondiente?

Por medio del sitio oficial de los programas bienestar gob.mx/bienestar, los interesados podrán acceder a la información de los módulos que les corresponden.

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Requisitos