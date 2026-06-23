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Pensión Adulto Mayor y Pensión Mujeres en Q. Roo: Fechas y requisitos para registrarse

A partir del lunes 22 de junio hasta el domingo 28 se encontrarán disponibles los registros a ambos Programas del Bienestar.

Nicole Ibáñez

Por Nicole Ibáñez

23 de Jun de 2026

1 min

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Se deberá acudir con cierta documentación la cual es completamente obligatoria para llevar a cabo el registro
Se deberá acudir con cierta documentación la cual es completamente obligatoria para llevar a cabo el registro / Especial

Durante estos últimos días de junio, quintanarroenses podrán registrarse a los programas Pensión Adulto Mayor y Pensión Mujeres Bienestar.

El calendario de las fechas correspondientes por apellido según la primera letra se encuentra disponible, además de la documentación obligatoria que ciudadanos deberán contar al ir a los módulos.

Cada uno de los servicios serán completamente gratuitos

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Calendario para registrarse

  1. Lunes 22: A, B, C
  2. Martes 23: D, E, F, G, H
  3. Miércoles 24: I, J, K, L, M
  4. Jueves 25: N, Ñ, O, P, Q, R
  5. Viernes 26: S, T, U, V, W, X, Y, Z
  6. Sábado 27: Todas las letras
  7. Domino 28: Todas las letras

¿Cómo ubicar el módulo correspondiente?

Por medio del sitio oficial de los programas bienestar gob.mx/bienestar, los interesados podrán acceder a la información de los módulos que les corresponden.

En municipio como Benito Juárez, Playa del Carmen, Felipe Carrillo Puerto y otros más también cuentan con sus respectivas fechas

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Requisitos

  • Identificación oficial vigente
  • CURP(actualizada)
  • Acta de nacimiento (legible)
  • Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
  • Dos números de contacto (donde se te pueda localizar)

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