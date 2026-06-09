Helicóptero militar de EU cae cerca de Omán; rescatan a dos soldados en medio de tensión con Irán

Un helicóptero militar de Estados Unidos cayó cerca de la costa de Omán con dos soldados a bordo, informó el Comando Central estadounidense (Centcom), en medio de la tensión regional por el intercambio de ataques entre Irán e Israel.

De acuerdo con el reporte militar, la aeronave era un AH-64 Apache que realizaba labores de patrullaje en aguas regionales. Los dos tripulantes fueron rescatados durante la noche del lunes, alrededor de las 19:33 horas del este de Estados Unidos.

El Centcom detalló que los soldados fueron localizados y rescatados a salvo en un periodo aproximado de dos horas. Ambos se encuentran en condición estable, mientras se investiga la causa del incidente.

¿Qué se sabe de la caída del helicóptero de Estados Unidos?

El Comando Central de Estados Unidos no precisó si la caída del helicóptero fue consecuencia de un ataque o de un accidente. En su comunicado, la dependencia se limitó a informar que la causa permanece bajo investigación.

El incidente ocurrió cerca de la costa de Omán, una zona estratégica por su cercanía con rutas marítimas relevantes para el comercio energético y por su ubicación dentro del escenario de tensión en Medio Oriente.

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El helicóptero AH-64 Apache es utilizado por fuerzas estadounidenses para operaciones de vigilancia, patrullaje y apoyo militar.

Tensión regional aumenta tras ataques entre Irán e Israel

La caída de la aeronave se produjo en un contexto de tensión entre Irán e Israel. Teherán lanzó misiles contra territorio israelí entre la noche del domingo y la mañana del lunes, como represalia por ataques atribuidos a Israel contra posiciones vinculadas con Líbano.

Posteriormente, fuerzas israelíes respondieron con ataques contra distintos puntos de Irán, lo que elevó el riesgo de una confrontación regional más amplia.

También el lunes, en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó contra un buque petrolero por violar el bloqueo impuesto por Washington a Irán. Según el Centcom, desde el 13 de abril esa medida ha derivado en siete barcos inhabilitados y 134 desviados.

Tras el intercambio de ataques, Irán e Israel anunciaron el fin de sus operaciones militares. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llamó a ambas partes a detener los disparos de manera inmediata y aseguró que está cerca un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra.

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