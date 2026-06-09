Trump amenaza con represalias contra Irán tras caída de helicóptero Apache de EU en Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su gobierno responderá a Irán, luego de acusar a Teherán de derribar un helicóptero militar estadounidense que patrullaba el Estrecho de Ormuz.

A través de un mensaje publicado en Truth Social, el mandatario republicano aseguró que fue informado por las Fuerzas Armadas sobre la caída de un helicóptero AH-64 Apache de alta tecnología.

Aunque los dos tripulantes sobrevivieron y fueron rescatados, Trump afirmó que Estados Unidos debe responder al incidente.

La declaración ocurre en medio de una nueva escalada de tensión en Medio Oriente, marcada por el intercambio de ataques entre Irán e Israel y por operaciones estadounidenses en el golfo de Omán.

¿Qué dijo Trump sobre el helicóptero derribado?

Donald Trump afirmó que los iraníes derribaron el helicóptero Apache mientras realizaba labores de patrullaje en el Estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el tránsito energético internacional.

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El presidente estadounidense señaló que dos pilotos estuvieron involucrados en el incidente, pero ambos se encuentran sanos y salvos. Pese a que no hubo víctimas, sostuvo que Washington deberá responder.

El Comando Central de Estados Unidos informó que el helicóptero cayó cerca de la costa de Omán y que los dos soldados fueron rescatados a las 19:33 horas del este de Estados Unidos.

Tensión crece entre Estados Unidos, Irán e Israel

El caso se suma a otro episodio registrado en el golfo de Omán, donde el Ejército estadounidense disparó contra un buque petrolero por presuntamente violar el bloqueo impuesto por Washington a embarcaciones vinculadas con puertos iraníes.

Los hechos ocurren mientras Irán e Israel han intercambiado ataques en los últimos días, lo que elevó el riesgo de una confrontación más amplia en la región.

Trump había pedido el lunes el fin inmediato de los disparos, incluso a Israel, uno de los principales aliados de Estados Unidos. Sin embargo, tras la caída del helicóptero, el mandatario endureció su postura frente a Irán.

El presidente también afirmó que podría alcanzarse un acuerdo con Teherán en “dos o tres días”, en medio de negociaciones que se han prolongado durante varias semanas.

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