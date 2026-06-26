Avión ligero choca contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Pekín; autoridades evacuan la zona

Un avión ligero chocó contra la Torre CITIC, el edificio más alto de Pekín, China, lo que provocó la movilización de servicios de emergencia y el desalojo del rascacielos ubicado en la zona financiera de Guomao.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave impactó contra el edificio de 528 metros de altura y 109 pisos. Videos difundidos en redes sociales muestran restos del avión cayendo tras el choque, así como humo y fuego en la zona de acceso al inmueble.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad del piloto, si viajaban más personas a bordo ni si hubo lesionados dentro de la Torre CITIC.

¿Qué se sabe del choque contra la Torre CITIC?

Tras el impacto, las autoridades evacuaron el edificio como medida preventiva y desplegaron bomberos, ambulancias y personal de rescate en la zona.

En las imágenes difundidas se observa un hueco en las ventanas del rascacielos, además de chorros de agua utilizados por los bomberos para controlar el incendio.

También se reportaron daños a un taxi que se encontraba en tierra, presuntamente por la caída de escombros o partes de la aeronave.

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Investigan ruta y origen del avión ligero

Medios locales señalaron que el avión podría ser de fabricación nacional y pertenecería a la empresa china Shuangyue General Aviation.

De manera preliminar, se informó que la aeronave sería un modelo Sunward SA 60L, matrícula B-12PP, aunque las autoridades aeronáuticas aún no han confirmado esos datos.

Por ahora tampoco se conoce la ruta que cubría el avión ni las causas que provocaron el choque contra el edificio.

Pekín mantiene restricciones a drones y aeronaves ligeras

El accidente ocurre en un contexto de mayores controles a operaciones aéreas en Pekín, donde desde el 1 de mayo rigen restricciones para operar drones sin permiso oficial.

🔴 #SONDAKİKA | İddialara göre bir uçak, Pekin’deki CITIC Kulesi’ne çarptı. Uçağın ikiye ayrılarak yere düştüğü ve ilk bilgilere göre uçaktaki herkesin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.



🔴 #BREAKING | Reports claim that an aircraft has crashed into the CITIC Tower in Beijing.… pic.twitter.com/OX2EFUEWiK — Sokak Kedisi (@sokakkedisitv) June 26, 2026

Las autoridades chinas mantienen las investigaciones para determinar si el vuelo contaba con autorización, qué tipo de operación realizaba y si hubo fallas técnicas o humanas detrás del impacto.

La Torre CITIC, también conocida como China Zun, es uno de los edificios más representativos de la capital china y el más alto de Pekín.

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