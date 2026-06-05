EU alerta a bancos por pagos a migrantes indocumentados ligados a posibles delitos financieros

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió una alerta dirigida a bancos, cooperativas de crédito y otras instituciones financieras para que refuercen la vigilancia sobre posibles operaciones relacionadas con el empleo ilegal de migrantes indocumentados.

De acuerdo con el aviso, el gobierno estadounidense considera que algunos mecanismos utilizados para pagar salarios a personas sin autorización laboral podrían representar riesgos financieros y legales.

La preocupación central es que estos esquemas sean usados para encubrir recursos, facilitar operaciones de lavado de dinero o respaldar actividades vinculadas con narcotráfico, trata de personas u organizaciones criminales.

El Departamento del Tesoro señaló que este tipo de prácticas suele requerir acceso al sistema financiero estadounidense, ya sea mediante cuentas bancarias, transferencias o estructuras de nómina diseñadas para ocultar el origen o destino del dinero.

¿Qué advirtió FinCEN a los bancos de Estados Unidos?

FinCEN pidió a las instituciones financieras mantenerse atentas a operaciones que puedan estar relacionadas con esquemas de empleo ilegal, especialmente en sectores como agricultura y servicios de atención al público.

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La dependencia señaló que algunos empleadores podrían utilizar mecanismos irregulares para contratar, ocultar o explotar a trabajadores sin permiso laboral. Desde la perspectiva del Tesoro, estas prácticas no solo representan un riesgo de lavado de dinero, sino que también pueden dar ventajas injustas a empresas que incumplen la ley frente a negocios que operan de manera formal.

El aviso también advierte que algunas personas podrían usar indebidamente números de Seguro Social u otra información personal de ciudadanos estadounidenses o residentes legales para obtener empleo, salarios, beneficios médicos o acceso a servicios financieros.

Tesoro de EU vincula el tema con crimen organizado y trata de personas

El Departamento del Tesoro sostuvo que los esquemas de nómina fuera de la ley pueden servir para triangular recursos hacia redes de delincuencia organizada. Como ejemplo, mencionó un caso en el que dos personas extranjeras habrían operado durante años un sistema de pagos a trabajadores indocumentados, con un impacto económico superior a 38 millones de dólares para Estados Unidos.

Today, Treasury’s @FinCENnews issued an Advisory urging financial institutions to be vigilant against risks presented by the unlawful employment of illegal aliens. This is the first step in implementing @POTUS’ historic Executive Order entitled Restoring Integrity to America’s… — Treasury Department (@USTreasury) June 5, 2026

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la actual administración no permitirá que se abuse de las instituciones financieras ni que se afecte a los contribuyentes estadounidenses mediante operaciones ilegales.

Con esta alerta, FinCEN busca que el sector financiero tenga un papel más activo en la detección y denuncia de actividades sospechosas. La medida se suma al endurecimiento de la política migratoria y de seguridad financiera en Estados Unidos, en un contexto donde la Casa Blanca ha vinculado cada vez más la migración irregular con delitos económicos y redes transnacionales.

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