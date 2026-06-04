Migrantes yucatecos deportados de EU regresan a Mérida: más de 120 connacionales llegaron en un solo vuelo

El retorno de migrantes yucatecos procedentes de Estados Unidos continúa marcando la agenda migratoria de la entidad. Tan sólo ayer una aeronave con más de 120 connacionales repatriados aterrizó en Mérida bajo un fuerte hermetismo, reflejando una tendencia de retornos que mantiene presión sobre los mecanismos de atención e integración social en el estado.

De acuerdo con la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, las repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos se mantienen constantes, en un contexto de mayor control migratorio y fortalecimiento de las políticas de vigilancia fronteriza. A nivel federal, se han implementado programas para facilitar la recepción y reintegración de las personas que regresan al país.

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Para los migrantes yucatecos, el retorno implica un proceso complejo que va más allá del traslado físico. Significa reconstruir proyectos de vida, reinsertarse en entornos familiares transformados y buscar nuevas oportunidades económicas en comunidades que, en muchos casos, han cambiado durante su ausencia.

Aunque Mérida funge como principal punto de recepción, la migración yucateca tiene raíces profundas en municipios como Oxkutzcab, Akil, Cenotillo, Muna, Peto, Tekax y Teabo, donde la movilidad hacia Estados Unidos ha sido una práctica constante durante décadas. Muchos de estos migrantes se establecieron en estados como California, Oregón, Oklahoma y Arizona, empleándose en la agricultura, la construcción y los servicios.

Advertencia

El seguimiento a estos movimientos migratorios es realizado por el Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya), que trabaja de manera coordinada con diversas dependencias para atender las necesidades de quienes retornan a territorio yucateco.

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Autoridades y especialistas prevén que las repatriaciones continúen durante el resto del año debido al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

Ante ello, Yucatán enfrenta el reto de fortalecer sus esquemas de atención e integración para una población que retorna con experiencia laboral, pero que requiere apoyo institucional para su reinserción social y económica.