Claudia Sheinbaum defiende soberanía ante EU: “En México decide el pueblo”, tras caso Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fijó postura sobre la relación entre México y Estados Unidos, luego de ser cuestionada durante la conferencia mañanera de este miércoles 3 de junio, realizada en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

La mandataria señaló que la cooperación bilateral se mantiene, especialmente en temas de seguridad, migración y combate a la delincuencia organizada, pero subrayó que dicha colaboración debe respetar la soberanía nacional y las leyes mexicanas.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la relación entre México y Estados Unidos?

Sheinbaum afirmó que la presión de Estados Unidos hacia México en materia de narcotráfico no es nueva y recordó que este tema ha sido usado históricamente como elemento de influencia política. Sin embargo, aseguró que su gobierno combate a la delincuencia organizada con apego a la ley, inteligencia, investigación y trabajo judicial.

La presidenta defendió la estrategia de seguridad aplicada por su administración y por el gobierno anterior, al señalar que se han realizado detenciones relevantes contra integrantes de grupos criminales.

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También sostuvo que la reducción de homicidios dolosos forma parte de los resultados de una política que combina acciones de seguridad con programas sociales para jóvenes.

Además, mencionó que México ha colaborado con Estados Unidos en materia migratoria, con mecanismos humanitarios para evitar que personas migrantes lleguen a la frontera norte sin alternativas.

Aseguró que la coordinación con Washington ha sido reconocida por funcionarios estadounidenses, pero insistió en que no se permitirá la participación de instituciones extranjeras en operativos dentro del territorio nacional.

#MañaneraDelPueblo. Destaca la presidenta @Claudiashein como desde el episodio de los agentes de EU en Chihuahua se alteró la colaboración conjunta que han tenido ambas naciones en contra de la delincuencia organizada. pic.twitter.com/4I7SIeDdih — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 3, 2026

¿Qué pasó en Chihuahua y por qué Sheinbaum lo vinculó con la soberanía?

La presidenta también se refirió al caso Chihuahua, donde, de acuerdo con su exposición, agentes de una agencia de Estados Unidos participaron en territorio mexicano en una actividad relacionada con la ubicación de un laboratorio. Sheinbaum precisó que esas personas no desmantelaron el sitio, sino que lo ubicaron y posteriormente notificaron a autoridades mexicanas.

Tras ese hecho, la Fiscalía General de la República abrió una investigación para esclarecer cómo participaron agentes extranjeros que, según dijo la mandataria, no estaban acreditados conforme a la ley mexicana. También lamentó la muerte de dos personas relacionadas con el caso, pero insistió en que debe aclararse la actuación de los agentes.

#MañaneraDelPueblo. “Nunca había ocurrido que una oficina del Departamento de Justicia de EU” pidiera la detención y extradición de autoridades mexicanas en funciones, afirma @Claudiashein pic.twitter.com/78d2QBDNdC — Jenaro Villamil (@jenarovillamil) June 3, 2026

¿Por qué Sheinbaum habló de solicitudes de extradición contra políticos?

La mandataria también cuestionó solicitudes urgentes de detención con fines de extradición contra ciudadanos mexicanos, entre ellos un gobernador en funciones, un senador y un presidente municipal. Señaló que, si existen pruebas, corresponde a la Fiscalía investigar; pero advirtió que debe revisarse si estas acciones responden a un interés jurídico o a presiones políticas.

Sheinbaum remarcó que la soberanía reside en el pueblo y que son los ciudadanos quienes eligen a sus autoridades. Por ello, dijo que México buscará mantener una buena relación diplomática con Estados Unidos, sin cerrar los ojos ante posibles intentos de injerencia.

“En México decide el pueblo” fue el mensaje central de la presidenta, quien aseguró que su gobierno mantendrá la cooperación bilateral, pero bajo el principio de respeto a la Constitución, las instituciones mexicanas y la soberanía nacional.

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