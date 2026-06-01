Remesas a México suben 2.6% en primer cuatrimestre de 2026, pese a caída mensual en abril

México recibió 19 mil 676 millones de dólares por concepto de remesas entre enero y abril de 2026, lo que representó un aumento anual de 2.6 por ciento, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico).

Con este resultado, los envíos de dinero al país mantuvieron una tendencia positiva, luego de varios meses marcados por retrocesos vinculados al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

La cifra reportada por Banxico significa 495 millones de dólares más frente a los 19 mil 181 millones de dólares captados durante el mismo periodo de 2025. Sin embargo, el número de operaciones disminuyó 2.4 por ciento, hasta ubicarse en 49 millones, de las cuales 99 por ciento se realizaron mediante transferencias electrónicas.

¿Cuánto recibió México en remesas durante abril de 2026?

Solo en abril, México captó 4 mil 978 millones de dólares en remesas, un avance anual de 3.7 por ciento. Pese a ello, el dato mostró una caída mensual de 9.49 por ciento frente a marzo.

Gabriela Siller, directora de análisis económico de Banco Base, señaló que las remesas tuvieron una baja mensual pronunciada y apuntó que este comportamiento podría estar relacionado con el temor de migrantes a salir a trabajar ante la posibilidad de deportaciones.

Aunque abril suele registrar descensos en los envíos, la especialista indicó que la caída de este año fue la más profunda desde 2020.

Noticia Destacada Banxico presenta exclusiva moneda de oro inspirada en el ajolote y el Mundial 2026

Remesas mantienen peso clave en la economía mexicana

Durante abril también se registraron 12.35 millones de operaciones, un aumento anual de 3.7 por ciento, mientras que el monto promedio por envío subió 5.5 por ciento, hasta 403 dólares.

Banxico informó además que residentes en México enviaron al exterior 104 millones de dólares en remesas, lo que significó un crecimiento anual de 3.4 por ciento.

En 2025, México recibió 61 mil 791 millones de dólares por remesas, una caída anual de 4.6 por ciento y el primer retroceso después de 11 años de incrementos consecutivos.

Impuesto de EU a remesas genera tensión con México

El comportamiento de las remesas ocurre en medio de la discusión por el impuesto de 1 por ciento aplicado por Estados Unidos a envíos en efectivo, giros postales, cheques de caja y otros instrumentos similares.

El monto de las #remesas enviadas a México durante abril 2026 fue de 4,978 millones de dólares. 🌐 Consulta los detalles aquí: https://t.co/sDAymbB9ca pic.twitter.com/ToHOUABCW1 — Banco de México (@Banxico) June 1, 2026

Ante esa medida, la presidenta Claudia Sheinbaum implementó un programa especial para reembolsar a connacionales el monto pagado por el envío y criticó la decisión del gobierno de Donald Trump, al considerar que viola el tratado bilateral contra la doble tributación.

Las remesas representan cerca de 4 por ciento del Producto Interno Bruto de México, país que se mantiene como el segundo mayor receptor mundial, solo detrás de India.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO