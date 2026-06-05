Perú elige presidente entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un balotaje marcado por la inseguridad

Perú acudirá este domingo a las urnas para elegir a su próximo presidente en una segunda vuelta marcada por la polarización, la inseguridad y el desgaste político. La contienda enfrenta a Keiko Fujimori, candidata conservadora de Fuerza Popular, y a Roberto Sánchez, aspirante nacionalista de Juntos por el Perú.

Ambos llegaron al balotaje después de una primera vuelta fragmentada, en la que compitieron más de 30 candidatos y ninguno logró acercarse a una mayoría clara. Fujimori obtuvo 17.18 por ciento de los votos, mientras Sánchez alcanzó 12.03 por ciento, de acuerdo con los resultados referidos tras la elección de abril.

La autoridad electoral confirmó que ambos disputarían la segunda vuelta presidencial del 7 de junio.

La elección ocurre en un país que ha vivido una fuertepor ciento, con varios presidentes en la última década y un Congreso sin mayoría clara. Además, el temor por la delincuencia se ha convertido en uno de los temas centrales de la campaña, en un contexto de aumento de extorsiones y homicidios.

¿Quiénes son Keiko Fujimori y Roberto Sánchez?

Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidentepor ciento busca la Presidencia por cuarta ocasión. Su campaña se ha concentrado en prometer orden, seguridad interna y condiciones favorables para la inversión privada.

Noticia Destacada Elecciones en Perú 2026: Keiko Fujimori lidera y se perfila segunda vuelta en medio de crisis política

Durante el debate previo al por ciento, reivindicó parte del legado de su padre y ofreció combatir la criminalidad con una estrategia de mano dura.

Roberto Sánchez, legislador y aliado político del expresidente Pedro Castillo, ha construido mayor respaldo en zonas rurales y del sur del país. Aunque su candidatura genera inquietud entre sectores empresariales, ha reiterado que no expropiará activos de empresas transnacionales y que buscará renegociar contratos mineros mediante acuerdos.

Encuestas muestran una elección cerrada en Perú

La última encuesta publicable de Ipsos ubicó a Fujimori por encima de Sánchez antes del balotaje, aunque con una diferencia estrecha y un porcentaje relevante de electores aún sin decisión firme. El sondeo de mayo reflejó una contienda competitiva y con un alto nivel de rechazo hacia ambos candidatos.

El voto indeciso y el antivoto pueden definir el resultado final. Mientras Fujimori carga con el rechazo asociado al pasado autoritario y los señalamientos de corrupción durante el gobierno de su padre, Sánchez enfrenta cuestionamientos por su cercanía con Castillo, cuya administración fue señalada por el caos político y constantes cambios ministeriales.

Este domingo es la segunda vuelta presidencial en #Peru 🇵🇪 y de acuerdo a las encuestas y los mercados de predicciones, "La China", se convertirá en presidente, en su cuarto intento consecutivo. pic.twitter.com/orNbxe5Sqr — Enver Conde Ferrer (@EnverConde) June 4, 2026

Mercado y gobernabilidad, los otros retos del próximo gobierno

La agencia Fitch Ratings advirtió que una eventual victoria de Fujimori podría impulsar la inversión privada y proyectos económicos, mientras que un triunfo de Sánchez elevaría la incertidumbre sobre impuestos, regalías y estabilidad contractual. Sin embargo, también señaló que, gane quien gane, la fragmentación política limitará la capacidad de aplicar reformas profundas.

El próximo presidente deberá gobernar con un Congreso bicameral sin mayoría absoluta, en un país donde la destitución presidencial se ha convertido en un riesgo recurrente. Por ello, más allá del resultado electoral, Perú enfrentará el desafío de recuperar estabilidad, atender la inseguridad.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO