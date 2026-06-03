Trump respalda a Abelardo de la Espriella para segunda vuelta presidencial en Colombia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó al candidato colombiano Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta presidencial y le expresó su respaldo de cara a la segunda vuelta del próximo 21 de junio.

A través de Truth Social, Trump describió al aspirante de ultraderecha como un político fuerte y decidido, además de señalar que, si llega a la Presidencia de Colombia, impulsaría temas como crecimiento económico, empleo, comercio, seguridad y combate al narcotráfico.

Trump entra en la contienda presidencial de Colombia

El pronunciamiento del mandatario estadounidense ocurre después de que De la Espriella encabezara la primera vuelta electoral con 43.74 por ciento de los votos, seguido por el candidato de izquierda Iván Cepeda, quien obtuvo 40.90 por ciento, de acuerdo con el último reporte de la Registraduría citado por medios colombianos. Ambos competirán en segunda vuelta el 21 de junio.

Trump también señaló que el balotaje será relevante para el futuro de Colombia y para la relación con Estados Unidos, al presentar la contienda como un choque entre dos proyectos políticos opuestos.

Noticia Destacada Claudia Sheinbaum pide revisar denuncias de posible fraude en elecciones de Colombia

Unión Europea descarta manipulación electoral

El respaldo de Trump llega en medio de cuestionamientos sobre el proceso electoral colombiano. La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea descartó manipulación en el conteo preliminar y en el escrutinio de la primera vuelta. También señaló que los comicios se desarrollaron de manera ordenada, transparente y fluida.

Estos señalamientos contrastan con las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó tener elementos sobre un posible fraude y dijo que los entregará a las autoridades correspondientes.

Colombia se prepara para un balotaje polarizado

La segunda vuelta presidencial en Colombia se perfila como una de las contiendas más polarizadas de la región.

De la Espriella llega con el impulso de haber ganado la primera ronda y con el respaldo público de Trump, mientras Cepeda representa la continuidad del proyecto político de izquierda asociado al gobierno de Petro.

El resultado del 21 de junio definirá el rumbo político de Colombia y podría modificar el tono de la relación con Washington.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

IO