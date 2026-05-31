Gustavo Petro vota en elecciones de Colombia y niega intención de perpetuarse en el poder

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acudió este domingo a votar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales, proceso en el que se definirá a su sucesor para el periodo 2026-2030.

El mandatario participó primero en el acto protocolario de apertura de la jornada electoral en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, y después se trasladó al Capitolio Nacional para emitir su sufragio.

Petro llegó acompañado por su hija Antonella, integrantes de su gabinete y otros funcionarios. Tras marcar la papeleta, mostró su voto ante la prensa y posteriormente lo depositó en la urna.

¿Qué dijo Gustavo Petro tras votar en Colombia?

Después de emitir su voto, el presidente colombiano afirmó que el sufragio representa un mandato ciudadano hacia quien dirigirá el país durante los próximos cuatro años. También señaló que la decisión debe surgir de la población y no de presiones externas o intereses ajenos al proceso democrático.

Petro, primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia, respondió a las críticas que recibió al inicio de su gobierno, cuando sus opositores advertían sobre un supuesto riesgo de dictadura o de permanencia indefinida en el poder.

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Petro rechaza señalamientos sobre reelección

El presidente aseguró que los hechos demostraron que no existió ningún intento por modificar las reglas para buscar una reelección.

En Colombia, la reelección presidencial fue eliminada de la Constitución mediante una reforma aprobada en 2015, por lo que Petro no puede aspirar a un segundo mandato consecutivo.

El mandatario sostuvo que no tiene interés en perpetuarse en el poder y afirmó que gobernar solo tiene sentido si ese poder se administra para devolverlo al pueblo colombiano.

He votado y publicado mi voto. pic.twitter.com/H88DuInv7A — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 31, 2026

Pide vigilar conteo de votos tras cierre de urnas

Petro también llamó a la ciudadanía a mantenerse atenta al conteo de votos una vez cerradas las urnas. El presidente ha cuestionado previamente la transparencia de la organización electoral, por lo que pidió vigilancia ciudadana para evitar alteraciones en los resultados.

La jornada electoral se desarrolla en un contexto marcado por tensiones políticas, amenazas a candidatos y hechos de violencia durante la campaña presidencial.

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