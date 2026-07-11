Tragedia en Vietnam: vuelca lancha con turistas en isla paradisíaca y deja al menos 15 muertos

Al menos 15 personas murieron este sábado 11 de julio de 2026 luego de que una lancha rápida que transportaba turistas indios se volcara frente a las costas de la isla de Phu Quoc, uno de los destinos turísticos más visitados de Vietnam.

De acuerdo con las autoridades vietnamitas, la embarcación navegaba hacia el puerto de An Thoi, en el extremo sur de la isla, cuando sufrió una avería alrededor de las 13:00 horas locales.

El incidente provocó que la lancha se hundiera y que sus 36 ocupantes, entre turistas y tripulantes, cayeran al mar.

La Guardia Fronteriza de An Thoi informó que 21 personas lograron ser rescatadas, mientras que el saldo preliminar es de 15 víctimas mortales, entre ellas 13 hombres y dos mujeres.

El fuerte oleaje complicó las labores de rescate

Testigos citados por medios locales señalaron que varias embarcaciones turísticas acudieron rápidamente al lugar para auxiliar a los pasajeros.

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Sin embargo, las tareas de rescate se vieron obstaculizadas por el fuerte oleaje y porque varias personas quedaron atrapadas dentro de la embarcación.

La Embajada de India en Hanói informó que se encuentra recopilando información sobre el accidente y mantiene comunicación con las autoridades locales para brindar apoyo a los ciudadanos afectados.

Investigan las causas del naufragio

Las primeras investigaciones apuntan a que el accidente pudo haber sido provocado por condiciones meteorológicas inusuales, entre ellas fuertes vientos y oleaje elevado.

Autoridades citadas por la prensa vietnamita indicaron que tanto la empresa operadora como la embarcación contaban con las licencias correspondientes y cumplían con los requisitos establecidos para el transporte de pasajeros.

🚨 BREAKING: TOURIST SPEEDBOAT SINKS OFF PHU QUOC



A speedboat carrying 32 Indian tourists sank near Hon May Rut Ngoai, Phu Quoc, at around 10:30 a.m. on July 11.



🛟 18 people had been rescued by early afternoon.

⚠️ Authorities say fatalities are feared, but the official death… pic.twitter.com/rTkrbZ6GQp — NGO-SUGAR (@ngosugartp) July 11, 2026

Phu Quoc, uno de los principales destinos turísticos de Asia

La isla de Phu Quoc es considerada uno de los principales atractivos turísticos de Vietnam y recibe cada año a millones de visitantes nacionales y extranjeros gracias a sus playas, complejos turísticos y excursiones marítimas.

Los recorridos en lancha hacia los islotes cercanos son una de las actividades más populares de la región, por lo que el accidente ha generado una fuerte conmoción en el sector turístico y entre las autoridades locales, que continúan investigando las circunstancias que derivaron en la tragedia.

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