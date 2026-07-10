Pasajero casi sale expulsado de avión de Ryanair tras desprenderse una ventanilla en pleno vuelo

Un pasajero estuvo a punto de salir expulsado de un avión de Ryanair después de que una ventanilla se desprendió durante un vuelo que despegó de Tesalónica, Grecia, con destino a Memmingen, Alemania.

El incidente ocurrió este viernes poco después del despegue del vuelo FR1879, operado por Malta Air, filial de Ryanair. Testigos relataron que la pérdida de la ventanilla provocó una despresurización repentina de la cabina y el despliegue de las mascarillas de oxígeno.

El hombre, un ciudadano serbio de 61 años, quedó parcialmente fuera del avión, con la cabeza, el cuello y los hombros expuestos, pero su cinturón de seguridad y la intervención de pasajeros cercanos evitaron que fuera succionado por completo.

¿Qué ocurrió dentro del avión de Ryanair?

Pasajeros señalaron que escucharon un fuerte estallido, similar al ruido de una llanta al reventar. Instantes después, las mascarillas de oxígeno cayeron y comenzó el descenso de emergencia.

Una mujer que viajaba en el avión explicó que varias personas sujetaron al pasajero y lograron devolverlo al interior de la cabina. La aeronave había superado los 15 mil pies de altura cuando ocurrió el incidente.

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Ryanair confirmó que una ventanilla de pasajeros se desprendió durante el vuelo, aunque no detalló oficialmente la causa. La aerolínea indicó que el avión aterrizó con normalidad en Tesalónica y que el pasajero recibió atención médica.

¿Cuál es el estado de salud del pasajero?

El hombre fue trasladado a un hospital de Tesalónica con lesiones en el cuello y los hombros, además de quemaduras por fricción causadas por el aire a gran velocidad y las bajas temperaturas del exterior.

Las autoridades señalaron que su estado no era grave. El resto de los pasajeros regresó a la terminal y posteriormente abordó otra aeronave para continuar el viaje hacia Alemania.

Investigan por qué se desprendió la ventanilla

La aeronave involucrada es un Boeing 737-800 entregado en 2008. Boeing informó que tiene conocimiento del incidente y que mantiene comunicación con Ryanair.

Local media in Greece reported ‌that a piece of engine broke off and smashed a window, causing the cabin to decompress.



Ryanair said in a statement that the plane had to emergency land 'when a passenger window dislodged inflight'. pic.twitter.com/qHtMswGvj2 — Sky News (@SkyNews) July 10, 2026

Medios griegos señalaron de manera preliminar que un fragmento desprendido de uno de los motores pudo golpear la ventanilla, pero esa versión aún no ha sido confirmada por la investigación oficial.

Las autoridades de aviación de Grecia encabezarán las indagatorias, con posible apoyo de organismos de Malta, Irlanda y Estados Unidos, para determinar si hubo una falla del motor, un problema estructural o alguna otra causa.

IO