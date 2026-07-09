Incendio en fábrica de calzado en China deja al menos 28 muertos; investigan causas del siniestro

Un incendio registrado en una fábrica de calzado en la provincia de Fujian, en el sureste de China, dejó al menos 28 personas muertas y reavivó las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad en instalaciones industriales del país.

El siniestro ocurrió este jueves en la ciudad de Jinjiang, uno de los principales centros de producción de calzado de China, donde operan miles de empresas dedicadas a esta industria.

Las autoridades desplegaron un amplio operativo de rescate para evacuar a los trabajadores y controlar el fuego, mientras ya se abrió una investigación para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

¿Cómo ocurrió el incendio en la fábrica de calzado?

De acuerdo con información de la agencia estatal Xinhua, el incendio comenzó alrededor del mediodía en una nave industrial de la empresa Fujian Huiteng Shoes, dedicada a la fabricación de calzado y productos de cuero.

Al momento de la emergencia había 237 empleados y dos transportistas externos dentro de las instalaciones. Los equipos de rescate lograron evacuar a 213 personas, pero varias quedaron atrapadas mientras las llamas consumían el inmueble.

Las autoridades confirmaron que dos personas fallecieron después de ser trasladadas a un hospital, mientras que otras 26, reportadas inicialmente como desaparecidas, fueron localizadas sin vida dentro del edificio.

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¿Qué provocó el siniestro?

La cadena estatal CCTV informó que una evaluación preliminar apunta a que el incendio comenzó en un taller ubicado en la primera planta.

Los primeros reportes indican que había materiales utilizados para la fabricación de calzado acumulados cerca de las salidas de emergencia, lo que dificultó tanto la evacuación de los trabajadores como el ingreso de los cuerpos de rescate.

Bomberos que participaron en la operación señalaron que también encontraron pasillos y escaleras parcialmente bloqueados por cajas, residuos y materiales inflamables, situación que complicó el acceso a los niveles superiores del edificio.

Imágenes difundidas por medios locales mostraron una densa columna de humo y una gran parte de la nave envuelta en llamas antes de que el incendio fuera controlado.

China despliega más de 500 rescatistas

El Ministerio de Gestión de Emergencias informó que inicialmente fueron enviados 183 elementos y 35 vehículos especializados para combatir el incendio.

Posteriormente, el número de efectivos movilizados superó las 500 personas entre bomberos, personal médico, policías y equipos de protección civil para apoyar las labores de búsqueda, rescate y enfriamiento del inmueble.

Aunque las llamas visibles fueron extinguidas durante la tarde, los cuerpos de emergencia continuaron arrojando agua sobre la estructura para evitar una posible reactivación del fuego.

🇨🇳 🔥 incendio mortal en fábrica de zapatos china.



un voraz incendio arrasó la planta de huiteng shoes en jinjiang provincia de fujian dejando al menos 28 muertos y personas atrapadas en el techo mientras las llamas consumían materiales inflamables. el fuego estalló cerca del… pic.twitter.com/UyBypN2fuA — ULTIMAHORAENX (@ULTIMAHORAENX) July 9, 2026

Detienen a responsables de la empresa

Las autoridades chinas informaron que el responsable de la fábrica y otros directivos relacionados con la operación quedaron bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Además, fueron congeladas las cuentas bancarias de la empresa como parte de las diligencias judiciales.

El presidente de China, Xi Jinping, ordenó desplegar "todos los esfuerzos" para atender la emergencia, localizar a posibles víctimas y esclarecer las causas del incendio, además de determinar las responsabilidades correspondientes.

Jinjiang, el corazón de la industria del calzado

La ciudad de Jinjiang es considerada la "capital del calzado" en China, al concentrar más de 3 mil empresas del sector y producir alrededor del 40 por ciento del calzado deportivo y de ocio del país.

El incendio se suma a otros accidentes industriales registrados en los últimos meses, que han vuelto a poner bajo escrutinio las medidas de protección civil y seguridad laboral en fábricas y edificios comerciales chinos.

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