Naufragio en Indonesia deja un muerto y 24 desaparecidos; continúa intensa búsqueda de pasajeros

Un barco de pasajeros naufragó la madrugada de este jueves 16 de julio cerca de la isla de Célebes, en el centro de Indonesia, dejando hasta el momento una persona fallecida y 24 desaparecidos, informaron las autoridades de rescate del país.

El accidente ocurrió cuando la embarcación, que transportaba a 70 personas entre pasajeros y tripulantes, sufrió una avería mecánica mientras navegaba aproximadamente a 18 millas náuticas de la isla Selayar, al sur de Célebes.

Tras recibir la alerta de emergencia, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia (Basarnas) desplegó un operativo marítimo para localizar a los ocupantes de la embarcación.

Hasta el momento, los equipos de emergencia lograron rescatar con vida a 46 personas, mientras que recuperaron el cuerpo de una mujer que perdió la vida durante el siniestro. Las labores continúan para localizar a los 24 pasajeros que permanecen desaparecidos.

¿Cómo ocurrió el naufragio del barco en Indonesia?

De acuerdo con Basarnas, el incidente se produjo después de que el barco presentara una falla en el motor cuando navegaba por aguas cercanas a la isla Selayar.

La avería dejó a la embarcación sin capacidad de maniobra y posteriormente terminó hundiéndose.

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Al operativo de búsqueda se incorporaron elementos de la Policía, la Armada de Indonesia, autoridades locales y embarcaciones de pescadores y voluntarios, quienes trabajan para ampliar el área de rastreo en busca de sobrevivientes.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si las condiciones meteorológicas o algún otro factor contribuyeron al accidente.

¿Por qué son frecuentes los accidentes marítimos en Indonesia?

Indonesia está conformada por más de 17 mil islas, por lo que el transporte marítimo constituye uno de los principales medios de movilidad para millones de personas.

Sin embargo, el país registra de manera recurrente accidentes de este tipo debido a diversos factores, entre ellos el deterioro de algunas embarcaciones, la sobrecarga de pasajeros o mercancías, el incumplimiento de normas de seguridad y las condiciones climáticas adversas.

Estas circunstancias han provocado algunos de los peores desastres marítimos de Asia en los últimos años.

Kantor Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) Kelas A Makassar melaksanakan operasi SAR merespons musibah kecelakaan kapal penumpang KM Nurul Salsa yang karam di perairan Selayar, sebelah barat Pulau Polassi, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. pic.twitter.com/4hkXZRibCS — Antara Kaltim (@Kaltim_ANTARA) July 16, 2026

Uno de los casos más recordados ocurrió en 2018, cuando un ferry se hundió en el lago Toba, en la isla de Sumatra. En aquel accidente murieron más de 150 personas, convirtiéndose en una de las mayores tragedias marítimas recientes de Indonesia.

Mientras continúa la búsqueda de los desaparecidos, las autoridades mantienen desplegados equipos especializados por mar y aire con la esperanza de localizar sobrevivientes en las próximas horas.

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