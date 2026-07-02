Irán entra en máxima alerta por funeral de Alí Jamenei; refuerzan fronteras y espacio aéreo

Irán reforzó sus medidas de seguridad ante el funeral del exlíder supremo Alí Jamenei, ceremonia que reunirá a autoridades religiosas y políticas de diversos países durante los próximos días.

El portavoz militar iraní, general de brigada Mohammad Akraminia, informó que las fuerzas terrestres, navales y aéreas intensificaron su despliegue como parte del operativo de vigilancia. La agencia estatal IRNA describió la situación como de “máxima alerta”.

¿Por qué Irán reforzó su seguridad?

De acuerdo con el vocero militar, el gobierno iraní busca garantizar la seguridad de las delegaciones internacionales y de los asistentes al funeral de Jamenei, quien dirigió la República Islámica durante más de 36 años.

Las autoridades pusieron especial atención en el control de fronteras y del espacio aéreo. Además, se establecieron limitaciones para vuelos sobre Teherán, Qom y Mashad, ciudades clave dentro del recorrido funerario.

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¿Dónde será el funeral de Alí Jamenei?

La primera ceremonia se realizará este viernes para altos cargos iraníes e invitados internacionales. Hasta ahora, se ha confirmado la asistencia del primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y del presidente de Georgia, Mijaíl Kavlashvili.

El féretro permanecerá el sábado y domingo en la mezquita Mosala de Teherán. El lunes se realizará una procesión funeraria por la capital iraní y, un día después, el recorrido continuará en Qom, ciudad religiosa ubicada al sur de Teherán.

El miércoles, el funeral se trasladará a Iraq, antes del entierro previsto para el jueves 9 de julio en Mashad, dentro del mausoleo del imán Reza.

⚫️📷 Continúan los preparativos en el Gran Mosalá del Imam Jomeini (P) de Teherán para la ceremonia de despedida del Líder mártir de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei. pic.twitter.com/cfScfT0cgK — HispanTV (@Nexo_Latino) July 2, 2026

¿Quién sucedió a Alí Jamenei?

Jamenei fue asesinado durante el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero, junto con otros altos cargos iraníes.

Su hijo, Mojtaba Jamenei, fue nombrado sucesor el 8 de marzo, aunque hasta ahora no ha tenido apariciones públicas, lo que mantiene la atención internacional sobre la transición política en Irán.

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