Prestadores turísticos de la Riviera Maya relacionan baja de visitantes a falta de promoción internacional

Por falta de promoción turística del mercado en las ferias de turismo internacional, la participación de los visitantes a la Riviera Maya se fue cayendo, hace una década que las autoridades ofertaban en los mercados el turismo de aventura, deportivo y cultural, pero ante el descuido se cayó la colaboración del turismo, comentaron los guías de turistas: Julio Díaz Arroyo, Juan José Mendoza.

Por su parte Abel Rodríguez Arceo, administrador del mercado municipal de la Díez, dijo que, antes las autoridades promovían no solo sol, playa y mar, sino también había una gama de ofertas al turismo de aventura, el deportivo, el buceo, snorkel, actividades en rapel, paseos en la selva y comunidades rurales para dar a conocer las tradiciones y cultura, pero dejaron de hacerlo.

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La Riviera Maya logró posicionarse en los mercados extranjeros desde hace más de 10 años, debido al intenso trabajo de promoción turística que venía realizando el Consejo de Promoción Turística de México en coordinación con la Iniciativa Privada, pero no solo era ofertar sol, playa y mar, sino que también había una amplia variedad de productos, esto permitió atraer a visitantes de diversos mercados, comentó Julio Díaz Arroyo.

Incluso, en Playa del Carmen empezó a llegar el turismo mochilero que recorría distintos destinos de Quintana Roo, porque había una amplia oferta de los productos, desde el turismo de aventura, el cultural, el médico.

El turismo de aventura se caracteriza por la combinación de actividad física, contacto directo con la naturaleza y la búsqueda de emociones fuertes. El turista no es un mero espectador, participa directamente en el desarrollo de la experiencia, por ejemplo, remar, escalar o pedalear, pero todas estas tareas promocionales se dejaron de hacer y se estancó.

Para que los mercados emisores sigan siendo potenciales se necesita inversión, participar en ferias de turismo internacional para ofrecer una amplia gama de entretenimiento en el destino, pero esta omisión ha provocado una caída drástica de visitantes que ha golpeado este paraíso, comentó Juan José Mendoza.

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Hizo énfasis que el desaparecido Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya tenía como tarea principal dirigir el posicionamiento y la difusión global del destino, coordinaban esfuerzos promocionales con hoteleros, promovían las tradiciones y culturas de la región y esto, permitía mantener altos niveles de ocupación.

Por su parte Abel Rodríguez Arceo, agregó que al extinguirse el Consejo de Promoción Turística de México se debilitaron los mercados emisores al no recibir paquetes promocionales del mercado, para que el turismo llegue a los destinos se necesita vender, y esto dejaron de hacerlo, aunado al sargazo y el clima de violencia se cayó la economía.