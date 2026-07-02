Aguacate hass alcanza los 150 pesos en Campeche

La cascada de aumentos en productos del mercado municipal no para; ahora es el aguacate hass que alcanzó este jueves los 150 pesos por kilogramo, con un incremento de 20 pesos, equivalente a un 15 % en los últimos días. En tanto, la papa aumentó dos pesos más, pero los precios del tomate y el limón persa se mantienen a la baja.

En un recorrido por el mercado de la ciudad, la novedad fue el aguacate hass, que pasó de 130 a 150 pesos. La papa también subió de 48 a 50 pesos, siendo el tercer aumento en menos de dos meses: el 11 de mayo pasó de 32 a 44 pesos, el 10 de junio subió cuatro pesos más, y este miércoles aumentó otros dos.

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La zanahoria se mantiene en 28 pesos, mientras que el tomate “el mexicano” sigue a la baja, vendiéndose en 30 pesos, dos menos que hace dos semanas, cuando bajó de 38 a 32. El precio más alto de esta variedad llegó a 60 pesos en mayo.

El limón persa también descendió, vendiéndose este jueves en 8 pesos por kilo, frente a los 10 pesos de la semana pasada.

Se destaca que apenas el lunes el chile dulce llegó a 300 pesos por kilo, mientras que el chile xcatic se mantiene en 150 pesos y el habanero en 100 pesos desde mayo.

Locatarios señalaron que no esperan más aumentos en varios productos, aunque coincidieron en que todo depende de la central de abasto en Oxkutzcab, Yucatán.