Irán niega reunión con Estados Unidos en Qatar pese a anuncio de Donald Trump; confirma viaje para abordar activos bloqueados

El Gobierno de Irán negó que tenga prevista una reunión con representantes de Estados Unidos en Qatar durante esta semana, en respuesta a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que enviados de la Casa Blanca sostendrían conversaciones con funcionarios iraníes en Doha.

Durante una conferencia de prensa, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Ismail Bagaei, afirmó que en ningún momento se programó un encuentro bilateral con autoridades estadounidenses y rechazó la versión de que Teherán hubiera cancelado una reunión previamente acordada.

El funcionario sostuvo que no existe una agenda de diálogo directo entre ambas partes para los próximos días y reiteró que cualquier información en ese sentido carece de sustento.

Delegación iraní sí viajará a Qatar

Pese a descartar conversaciones con Washington, Bagaei confirmó que una delegación oficial iraní viajará a Doha para mantener reuniones con autoridades cataríes y dar seguimiento a distintos aspectos del memorando de entendimiento alcanzado recientemente.

Entre los temas previstos destaca la aplicación de los compromisos relacionados con la liberación de activos financieros iraníes que permanecen congelados debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos.

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Actualmente, alrededor de 12 mil millones de dólares pertenecientes a Irán permanecen bloqueados en instituciones financieras de Qatar. El Gobierno iraní busca acceder, al menos, a una parte de esos recursos como parte de los compromisos contemplados en el acuerdo alcanzado entre ambas naciones.

Trump anunció conversaciones sobre el programa nuclear

Las declaraciones del portavoz iraní surgieron después de que Donald Trump afirmara que los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, sostendrían reuniones con representantes iraníes en la capital catarí.

De acuerdo con el mandatario estadounidense, los encuentros tendrían como propósito continuar las negociaciones relacionadas con el programa nuclear de la República Islámica y avanzar en el proceso de normalización de las relaciones bilaterales.

Sin embargo, las autoridades iraníes reiteraron en diversas ocasiones durante las últimas horas que no existe ninguna reunión programada con funcionarios estadounidenses.

Persisten las tensiones pese al acuerdo de paz

El pasado 21 de junio, Irán y Estados Unidos anunciaron una hoja de ruta con una vigencia de 60 días para negociar un acuerdo definitivo que contempla, entre otros puntos, el futuro del programa nuclear iraní y el levantamiento gradual de algunas restricciones económicas.

No obstante, el ambiente entre ambos países volvió a deteriorarse en los días posteriores debido a una nueva escalada militar.

En ese contexto, se registraron ataques atribuidos a Irán contra varios buques, mientras que fuerzas estadounidenses realizaron bombardeos sobre objetivos militares ubicados en la costa sur iraní.

Como respuesta, Teherán lanzó ataques contra bases militares de Estados Unidos ubicadas en Kuwait y Baréin, incrementando nuevamente la tensión en Medio Oriente.

Aunque el memorando de entendimiento continúa vigente, las diferencias sobre su implementación y los recientes enfrentamientos mantienen un escenario de incertidumbre respecto al avance de las negociaciones entre ambos gobiernos.

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