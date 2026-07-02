Motociclista cae al pavimento tras impactarse contra un automóvil en Ciudad del Carmen

Un percance vial entre un automóvil particular y una motocicleta repartidora de accesorios se registró sobre la avenida Ampliación 56, en el cruce con la avenida 10 de Julio, en la colonia Benito Juárez, dejando como saldo únicamente daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular.

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De acuerdo con la versión del conductor del automóvil, un Renault Kwid color plata, con placas de circulación del estado de Campeche, transitaba con normalidad sobre la vialidad cuando, presuntamente, el conductor de una motocicleta Italika color rojo, perteneciente a la empresa Asercar, intentó rebasarlo por el lado izquierdo.

Durante la maniobra, el motociclista terminó impactándose contra el costado izquierdo del vehículo particular, lo que provocó que perdiera el control de la unidad y cayera sobre el pavimento.

A pesar de lo aparatoso del accidente, ninguna de las personas involucradas resultó lesionada, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos. Ambos conductores permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

El incidente ocasionó afectaciones parciales en uno de los carriles de circulación mientras se esperaba la llegada de los ajustadores de las compañías aseguradoras, quienes se encargaron de evaluar los daños y alcanzar un acuerdo entre las partes.

Debido a que los involucrados lograron resolver la situación mediante sus respectivos seguros, no fue necesaria la intervención de elementos de la Policía de Tránsito, por lo que las unidades fueron retiradas de la vialidad una vez firmado el acuerdo.

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JGH