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Inician festejos en honor a Santiago Apóstol en Champotón; eligen a la nueva reina de Moquel 2026

La mañana de este sábado, los feligreses llevaron las tradicionales mañanitas al patrono de la localidad, mientras que a las 12:00 horas se celebraría la misa solemne.

Por Jorge May

25 de jul de 2026

1 min

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La ganadora fue la señorita María Teresa González.
La ganadora fue la señorita María Teresa González. / Foto: Cortesía

El viernes por la noche dieron inicio los tradicionales festejos en honor a Santiago Apóstol en la comunidad de Moquel, municipio de Champotón.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo la elección de la nueva reina de los festejos Moquel 2026 mediante votación. La ganadora fue la señorita María Teresa González, quien obtuvo 133 votos, superando los 82 de María Guadalupe Bermúdez.

Campeche concentra hoy la mayor población menonita de la Península de Yucatán, con fuerte presencia en Hopelchén.

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Estos festejos tendrán verificativo los días 24, 25 y 26 de julio, donde habrá actividades religiosas, deportivas y bailes populares.

La mañana de este sábado, los feligreses llevaron las tradicionales mañanitas al patrono de la localidad, mientras que a las 12:00 horas se celebraría la misa solemne en la iglesia del poblado.

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