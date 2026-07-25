Inician festejos en honor a Santiago Apóstol en Champotón; eligen a la nueva reina de Moquel 2026

El viernes por la noche dieron inicio los tradicionales festejos en honor a Santiago Apóstol en la comunidad de Moquel, municipio de Champotón.

Como parte de las actividades, se llevó a cabo la elección de la nueva reina de los festejos Moquel 2026 mediante votación. La ganadora fue la señorita María Teresa González, quien obtuvo 133 votos, superando los 82 de María Guadalupe Bermúdez.

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Estos festejos tendrán verificativo los días 24, 25 y 26 de julio, donde habrá actividades religiosas, deportivas y bailes populares.

La mañana de este sábado, los feligreses llevaron las tradicionales mañanitas al patrono de la localidad, mientras que a las 12:00 horas se celebraría la misa solemne en la iglesia del poblado.