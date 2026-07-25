Cincuenta niños y adolescentes reciben por primera vez el cuerpo y la sangre de Cristo en Hopelchén

Cincuenta niños, adolescentes y jóvenes por primera vez comieron el Cuerpo de Cristo, y también tomaron por primera ocasión su Sangre al cumplir con el Sacramento de la Comunión y participar en la Eucaristía, y recibieron el “Pan de los Ángeles” de manos del presbítero David Enrique Vivas Hernández.

Los nuevos comulgantes participaron en las dos misas celebradas durante la mañana y mediodía de este sábado, en la Iglesia de San Antonio de Padua de la ciudad de Hopelchén.

En la primera misa a las 10:00 horas, fueron 19 menores que hicieron su Primera Comunión, y en la segunda misa a las 12:00 horas, 29 adolescentes y jóvenes participaron por primera vez en la Eucaristía.

Durante las misas, el sacerdote David Vivas Hernández exhortó a los nuevos comulgantes a practicar también el sacramento de la Confesión y participar en las misas y sean parte de la Eucaristía, porque será una forma de acercarse y reconciliarse con Dios.

Noticia Destacada Campeche blindará cuatro playas durante vacaciones de verano; habrá vigilancia permanente

“Que lo hagan habitual, que los domingos acudan a las misas y reciban el Cuerpo y la Sangre de Cristo, porque hay muchas personas que luego de hacer su Primera Comunión se alejan de la Iglesia, y eso no debe de suceder”, expresó el sacerdote, quién dijo que los sacramentos de la Eucaristía y la Confesión deben ir de la mano.

También exhortó a los papás y padrinos a guiar a sus hijos y ahijados por el camino de Dios, a llevarlos a misa, a darles buen testimonio y buenos ejemplos, pues no están haciendo compromisos con sus compadres, sino con Dios.

El prelado, también exhortó a los nuevos comulgantes a exigir a sus padrinos a conducirlos por el camino de la religión, y recordarles cuando están fallando en ese aspecto, a qué hicieron un compromiso con ellos, con la Iglesia Católica y con Dios, y deben ser ejemplos para ellos como sus ahijados.

Los nuevos comulgantes fueron preparados por espacio de un año por doña Edelmira Pool Novelo, Juan Balam, Celia Chí y Carlos Salazar, respectivamente, en las sedes de la Parroquia en el centro de la ciudad y en el Centro de Pastoral ubicado en la colonia El Tamarindo.