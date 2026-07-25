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Arranca la quinta jornada de regularización de migratoria en el municipio de Champotón en Campeche

Estas jornadas se van a desarrollar este sábado en horarios de 08:00 a 17:00 horas, y el domingo de 8:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del salón Solidaridad.

Por Jorge May

25 de jul de 2026

1 min

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La jornada de Regularización Migratoria inició a las 10:00 horas en Champotón.
La jornada de Regularización Migratoria inició a las 10:00 horas en Champotón. / Foto: Jorge May

Al filo de las 10:00 horas de este sábado, en presencia del cónsul de Guatemala en Tenosique Tabasco, Ángel Manuel Salazar, arrancó el evento protocolario correspondiente a la Quinta Jornada de Regularización Migratoria en el municipio de Champotón.

Lo anterior, se explicó, con la finalidad de facilitar que las personas extranjeras, entre ellas las de origen guatemalteco, regularicen su situación migratoria para que puedan residir y permanecer en el país conforme la ley.

Estas jornadas se van a desarrollar este sábado en horarios de 08:00 a 17:00 horas, y el domingo de 8:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del salón Solidaridad, en el municipio de Champotón.

Los principales puntos del operativo serán Sabancuy, Payucán, Playa Bonita y Ciudad del Carmen.

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Entre los servicios que pueden realizar se encuentra el trámite del pasaporte (únicamente con preregristo), constancias de identidad y registro civil a través del consulado de Guatemala.

También hay unos módulos de información del Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, así como del Gobierno del Estado mediante el Registro Civil de Campeche.

De acuerdo con el padrón oficial, tan sólo en el municipio de Champotón hay aproximadamente hay unas 350 personas entre guatemaltecos, hondureños, salvadoreños y colombianos ubicados en localidades como Santo Domingo Kesté, Mayatecum 1, Mayatecum 2, Pustunich, López Mateo, San Antonio Yacasay, Porvenir, incluyendo en la cabecera municipal de Champotón.

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