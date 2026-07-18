Irán reporta 50 muertos y más de 500 heridos por ataques de Estados Unidos; continúan los bombardeos en el sur del país

Los ataques militares de Estados Unidos sobre territorio iraní han dejado un saldo de al menos 50 personas fallecidas y más de 500 heridas en las últimas tres semanas, de acuerdo con cifras oficiales difundidas por el Ministerio de Salud de Irán.

Las autoridades señalaron que la ofensiva mantiene un impacto significativo sobre la población civil y que los bombardeos continúan en diversas regiones del país.

El portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hosein Kermanpur, informó mediante un mensaje en la red social X que, entre el 27 de junio y el 18 de julio, los ataques aéreos provocaron la muerte de medio centenar de personas, además de cientos de lesionados.

Ministerio de Salud detalla víctimas de la ofensiva

De acuerdo con el balance oficial, entre las personas fallecidas se encuentran cinco mujeres y dos menores de edad, mientras que el número de heridos supera los 500.

Las autoridades sanitarias también precisaron que entre los lesionados hay 32 mujeres y 18 niños y adolescentes, además de informar que 37 personas permanecen hospitalizadas debido a la gravedad de sus heridas.

El gobierno iraní sostiene que la mayor parte de las víctimas se registró durante la última semana, cuando Estados Unidos intensificó sus operaciones militares en el sur del país.

Noticia Destacada Irán amenaza con destruir infraestructura regional si Estados Unidos vuelve a atacar su territorio

Escalan los bombardeos tras ruptura del acuerdo entre Washington y Teherán

La nueva fase de la ofensiva comenzó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación del memorando de entendimiento firmado con Irán el pasado 17 de junio, acuerdo que buscaba poner fin a las hostilidades entre ambas naciones.

La decisión de Washington ocurrió luego de que Irán fuera señalado por ataques contra embarcaciones comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo.

Durante la séptima jornada consecutiva de bombardeos, las fuerzas estadounidenses atacaron infraestructura estratégica en la provincia de Hormozgán, donde al menos siete personas perdieron la vida tras impactos contra un túnel y dos puentes.

Explosiones se extienden a otras regiones de Irán

Medios iraníes también reportaron explosiones en diversas ciudades, entre ellas Yazd, Lar, Ahvaz, Bushehr, la isla de Qeshm y Sirik, ubicadas en zonas cercanas al golfo Pérsico y al estrecho de Ormuz.

Las autoridades mantienen labores de evaluación de daños mientras continúan las operaciones militares.

🇮🇷🇺🇸| El portavoz de la cartera, Hosein Kermanpur, indicó que entre las víctimas mortales hay cinco mujeres y dos menores de edad, mientras que 37 personas permanecen hospitalizadas.



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Irán responde con ataques contra objetivos estadounidenses

Como respuesta a la ofensiva estadounidense, Irán ha lanzado misiles y drones contra instalaciones y objetivos vinculados a Estados Unidos en distintos países de Oriente Medio.

De acuerdo con reportes oficiales iraníes, las acciones militares alcanzaron posiciones en Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros territorios donde existen intereses o presencia estadounidense.

La escalada del conflicto mantiene en alerta a la comunidad internacional debido al riesgo de una expansión regional de las hostilidades, especialmente en una zona considerada estratégica para el comercio energético mundial y la estabilidad geopolítica.

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