Crisis migratoria en Ceuta deja 34 muertos y provoca presión europea contra España

La crisis migratoria en Ceuta aumentó este viernes 31 de julio después de que los servicios de emergencia recuperaron 34 cadáveres en la costa de la ciudad española ubicada en el norte de África.

Las víctimas formaban parte de los miles de personas que se lanzaron al mar desde la localidad marroquí de Fnideq, conocida también como Castillejos, para intentar alcanzar territorio español a nado o mediante flotadores.

Las estimaciones difundidas durante las primeras horas de la emergencia situaron en cerca de 49 mil el número de personas que ingresaron de manera irregular. Informes posteriores elevaron el cálculo a entre 50 mil y 60 mil cruces, por lo que el balance continúa sujeto a actualización.

La llegada masiva rebasó los servicios de acogida y obligó al Gobierno español a desplegar fuerzas de seguridad y personal militar. España y Marruecos acordaron reforzar la coordinación y agilizar el retorno de quienes no cuenten con derecho a permanecer en territorio español.

¿Cuántos migrantes murieron al intentar llegar a Ceuta?

La Guardia Civil y los servicios de emergencia continuaron durante la mañana con la búsqueda de personas desaparecidas en el mar.

El balance aumentó a 34 fallecidos después de que las autoridades localizaron nuevos cuerpos en las playas y aguas próximas a Ceuta. La cifra todavía podría elevarse, debido a que no existe un registro preciso de cuántas personas intentaron realizar el trayecto desde las costas marroquíes.

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Gran parte de los migrantes cruzó durante la noche, en condiciones de poca visibilidad y con medios de flotación improvisados. Otros entraron por los pasos terrestres o rodearon los espigones que separan Marruecos del enclave español.

La magnitud del flujo supera ampliamente los registros habituales. Antes de la crisis, alrededor de mil personas entraban de manera irregular a Ceuta cada año.

Europa exige a España recuperar el control de Ceuta

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió a España recuperar el control fronterizo y reclamó a Marruecos readmitir a las personas que ingresaron sin autorización.

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respaldó la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea y solicitó frenar las travesías peligrosas y combatir a las redes dedicadas al tráfico de migrantes.

Italia planteó incluso la posibilidad de suspender temporalmente la libre circulación con España dentro del espacio Schengen. La propuesta recibió respaldo de representantes de Finlandia y Dinamarca, mientras Francia anunció un refuerzo de sus controles en la frontera española.

El Gobierno de Pedro Sánchez rechazó las críticas italianas y convocó al embajador de Italia en Madrid por considerar que sus declaraciones fueron inapropiadas.

El Gobierno garantizará la seguridad de los vecinos y vecinas de Ceuta, intensificando la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las calles de la ciudad.



Además, vamos a desplegar una barrera física de contención en el mar para facilitar la repatriación en frontera,… pic.twitter.com/Mj2LrcoBV9 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 31, 2026

¿Puede suspenderse a España del espacio Schengen?

Las normas europeas permiten restablecer controles internos de manera temporal cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad. Sin embargo, la suspensión total de España del espacio Schengen requeriría un proceso político y jurídico más complejo.

La Comisión Europea recordó que el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo, aplicable desde junio de 2026, contempla mecanismos de solidaridad para apoyar a los países sometidos a una presión migratoria elevada, además de procedimientos para controlar las fronteras y resolver solicitudes de protección internacional.

Mientras España y Marruecos negocian las repatriaciones, las autoridades mantienen la búsqueda de desaparecidos y tratan de habilitar espacios para atender a miles de personas en una ciudad con alrededor de 84 mil habitantes.

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