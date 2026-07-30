Gustavo Petro viajará a Cuba antes de dejar la Presidencia de Colombia; se reunirá con Díaz-Canel

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, viajará este viernes 31 de julio a Cuba para sostener una reunión oficial con su homólogo Miguel Díaz-Canel, a pocos días de concluir su mandato y entregar el poder a Abelardo de la Espriella.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, explicó que el encuentro permitirá al mandatario conocer directamente la situación económica y social que atraviesa la isla, en medio de las sanciones y restricciones impuestas por Estados Unidos.

La visita forma parte de la agenda internacional de Petro, quien permanecerá en funciones hasta el 6 de agosto. Su sucesor asumirá la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026.

¿Qué temas abordarán Gustavo Petro y Miguel Díaz-Canel?

Petro y Díaz-Canel analizarán las consecuencias de la política estadounidense hacia Cuba, descrita por la canciller Villavicencio como una estrategia de “ahogamiento” económico.

El mandatario colombiano ha criticado de manera constante el embargo que Washington mantiene contra la isla y ha solicitado un cambio en la relación bilateral. En febrero de 2026 incluso propuso que Estados Unidos colaborara con Cuba en un programa de transición hacia la energía solar para reducir su dependencia del petróleo.

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La conversación también podría incluir asuntos de cooperación regional, seguridad energética y relaciones diplomáticas. Colombia y Cuba mantienen vínculos en materia política, comercial y de cooperación, sustentados en acuerdos bilaterales vigentes desde hace varias décadas.

Viaje de Petro ocurre antes de un giro en la política exterior

La visita se desarrolla en medio de la transición política colombiana. El presidente electo Abelardo de la Espriella anunció que, una vez en el poder, romperá las relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua, cuyos gobiernos calificó como dictaduras.

El próximo mandatario también ha planteado una política exterior más cercana a Estados Unidos y al gobierno de Donald Trump. Este cambio contrasta con la postura de Petro, quien buscó fortalecer los vínculos de Colombia con América Latina y el Caribe.

El Gobierno cubano rechazó el anuncio de De la Espriella y consideró que su posición refleja una subordinación a los intereses de Washington.

El presidente Gustavo Petro realizará este viernes un viaje oficial a Cuba, que, según información divulgada por Blu Radio, sería su última visita internacional antes de finalizar su mandato.



De acuerdo con la información conocida, el mandatario sostendrá un encuentro en La… pic.twitter.com/IGUqZ6vcJv — CALI ES CALI (@CaliesCaliCOL) July 30, 2026

¿Qué papel ha tenido Cuba en los procesos de paz de Colombia?

Cuba ha tenido una participación relevante en los esfuerzos de paz colombianos. La Habana fue sede de las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que culminaron con la firma del acuerdo de 2016.

La isla también recibió delegaciones del Gobierno colombiano y del Ejército de Liberación Nacional durante distintos intentos de negociación.

El viaje será una de las últimas actividades internacionales de Gustavo Petro como presidente. Su reunión con Díaz-Canel servirá además para reafirmar su rechazo a las sanciones contra Cuba antes del cambio de gobierno y del giro diplomático anunciado por su sucesor.

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