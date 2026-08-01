Comunidades de Othón P. Blanco y Bacalar exigen solución a apagones; promete CFE atenderlos

Representantes de las 25 comunidades de Othón P. Blanco y Bacalar afectadas por los constantes apagones se reunieron con el superintendente de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Ubaldo Llanes Moo, quien se comprometió a atender las fallas que afectan a la región y aseguró que la problemática quedará resuelta a la brevedad posible.

Durante el encuentro privado, realizado en las oficinas de la CFE en esta ciudad y con la presencia de autoridades estatales, los representantes de 14 comunidades de Othón P. Blanco, entre ellas Sergio Butrón Casas, considerada una de las zonas críticas de distribución; localidades de la Ribera del Río Hondo y de la zona limítrofe, así como 11 localidades de Bacalar, expusieron las afectaciones que enfrentan por los constantes apagones, una problemática que impacta a aproximadamente 30 mil personas.

Noticia Destacada Congreso de Quintana Roo congela iniciativa para regular celulares en escuelas

Como parte de los acuerdos, la Comisión iniciará en los próximos días trabajos de mantenimiento mediante un contratista asignado. A su vez, las comunidades colaborarán en la limpieza de las franjas donde se ubican las líneas de conducción eléctrica, con el propósito de facilitar las labores preventivas y reducir las fallas en el servicio.

Llanes Moo también informó que personal de la paraestatal realizará el balanceo de carga de los transformadores instalados en la comunidad de Limones, medida que busca mejorar la distribución de la energía eléctrica y disminuir las sobrecargas que provocan los apagones.

El plan de trabajo contempla además la poda de árboles cuyas ramas interfieren con el cableado eléctrico, la revisión de lecturas de medidores, supervisiones para verificar la limpieza de las líneas de conducción y prevenir sobrecargas en los transformadores, así como la identificación de conexiones irregulares para proceder conforme a la normatividad vigente.

José Luis Noh, representante de Nicolás Bravo, manifestó que espera que los compromisos asumidos durante la reunión se traduzcan en resultados y no queden únicamente en promesas, sobre todo después de que su comunidad permaneció más de dos semanas sin energía eléctrica, situación que ocasionó severos perjuicios a cientos de familias.

Reunión tensa entre pobladores y CFE por constantes apagones

Por su parte, Idelfina Manrique, representante de Blanca Flor, en el municipio de Bacalar, afirmó que ya era momento de que el superintendente de la CFE diera la cara a quienes llevan casi un año padeciendo constantes apagones en sus localidades.

Rosaura Méndez, representante de la comunidad bacalarense de Miguel Alemán, explicó que la reunión por momentos se tornó tensa debido a la inconformidad de los asistentes, quienes expusieron que llaman de manera constante a los teléfonos de la CFE sin recibir respuesta. Los apagones les han provocado pérdidas por alimentos descompuestos, daños en electrodomésticos y, en algunos casos, falta de agua potable debido a las fallas en equipos de bombeo.

Mientras se desarrollaba el encuentro, la alcaldía de Calderitas convocó a los habitantes afectados por el apagón registrado la noche del jueves a acudir a sus oficinas con su credencial para votar, a fin de solicitar la intervención de las oficinas centrales de la CFE o emprender otras acciones para exigir una solución a esta problemática.