Cuántos muertos van por el terremoto en Colombia este lunes 17 de agosto: gobierno estima en 185 mil el número de damnificados

El balance por el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia continúa actualizándose mientras avanzan las labores de búsqueda, identificación de víctimas y atención a las comunidades afectadas.

De acuerdo con el más reciente informe de Medicina Legal, actualmente existen 423 personas reportadas como desaparecidas, una cifra que contrasta con el último balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), que contabiliza 143.

La diferencia entre ambas cifras se mantiene mientras las autoridades continúan cruzando información y atendiendo reportes procedentes de las zonas más golpeadas por el sismo.

¿Cuántas víctimas han sido identificadas tras el terremoto en Colombia?

Medicina Legal informó que ha recibido 298 cuerpos procedentes de Chocó, Caldas, Risaralda y Valle del Cauca. De ese total, 288 víctimas ya fueron identificadas, entre ellas 21 menores de edad.

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Hasta el momento, 283 cuerpos han sido entregados a sus familiares, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y con las sedes forenses correspondientes en cada municipio.

En el caso de los cuerpos procedentes de Cali, el proceso de entrega se realiza en la Unidad Básica de Palmira.

¿Cuántas personas damnificadas deja el sismo de magnitud 7.4?

La UNGRD elevó a 185 mil 16 personas la cifra de damnificados.

El organismo explicó que el incremento se debe a nuevos reportes entregados por autoridades territoriales, especialmente por la Alcaldía de Pereira.

En total, 120 mil 238 familias aparecen registradas como afectadas en 450 municipios de 15 departamentos.

Daños en viviendas, hospitales y escuelas siguen aumentando

El reporte más reciente también muestra un crecimiento importante en las afectaciones a infraestructura.

La UNGRD contabiliza 127 mil 557 viviendas averiadas y 26 mil 945 destruidas, además de 66 edificios colapsados.

A esto se suman daños en 285 centros de salud, 2 mil 838 centros educativos y 3 mil 782 centros comunitarios.

La emergencia también alcanzó a animales en distintas zonas del país. Según el balance oficial, 510 fueron rescatados y 822 resultaron afectados.

Las autoridades colombianas mantienen las labores de búsqueda, rescate, identificación y entrega de víctimas mientras se actualizan los registros de personas desaparecidas y damnificadas por uno de los sismos más graves que ha enfrentado el país en los últimos años.

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