Sismo de magnitud 7.2 sacude Perú; epicentro se localizó en Ayacucho

Un sismo de magnitud 7.2 se registró en Perú, de acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región de Ayacucho, y se originó a una profundidad de 108 kilómetros.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado víctimas ni daños materiales relacionados con el temblor.

WATCH: Video from Ayacucho, Peru, after a M6.8 earthquake (terremoto) struck, according to the USGS. pic.twitter.com/G6miDWGE6x — Scope Report (@ScopeReport_) August 20, 2026

¿Dónde fue el epicentro del sismo de 7.2 en Perú?

El IGP informó que el epicentro se ubicó en las cercanías de Coracora, una localidad situada en el departamento de Ayacucho, en el sur del país.

La profundidad de 108 kilómetros indica que el movimiento se originó a una distancia considerable debajo de la superficie, un factor que puede influir en la manera en que se percibe el movimiento en diferentes zonas.

Noticia Destacada Cuándo ocurrirá en México un sismo como los de Venezuela o Colombia

¿Con qué intensidad se sintió el terremoto?

De acuerdo con el reporte preliminar del Instituto Geofísico del Perú, el sismo alcanzó una intensidad de nivel III-IV en Coracora.

Este nivel corresponde a un movimiento perceptible por parte de la población, aunque el reporte inicial no señala afectaciones importantes en infraestructura.

Las autoridades mantienen la evaluación en las zonas donde el temblor pudo sentirse con mayor fuerza.

Un #Sismo de magnitud 7.2 se registró en #Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú (@Sismos_Peru_IGP).



El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.



El IGP indicó que… pic.twitter.com/IoyzmlWXuM — David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) August 20, 2026

Autoridades no reportan daños ni víctimas

Hasta los primeros reportes disponibles, no se han confirmado personas lesionadas, fallecidas ni daños materiales a consecuencia del sismo.

Imágenes del terremoto en Cora Cora, Parinacochas. Provincia al sur de Ayacucho, zona cercana a Ica. 7.2 de magnitud. Se sintió fuerte en toda la región. pic.twitter.com/wss5O6b1h1 — Adrián Sarria Muñoz (@AdrianSarriaMu) August 20, 2026

Las autoridades peruanas continúan con la revisión correspondiente para determinar si existen afectaciones en comunidades cercanas al epicentro.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0568

Fecha y Hora Local: 20/08/2026,13:00:16

Magnitud: 7.2

Profundidad: 108 km

Latitud: -14.70

Longitud: -73.78

Intensidad: III-IV Coracora

Referencia: 35 km al N de Coracora, Parinacochas - Ayacuchohttps://t.co/TpjDs4Ge1R — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 20, 2026

El balance permanece como preliminar y podría actualizarse conforme organismos de emergencia y autoridades locales obtengan mayor información sobre los efectos del movimiento telúrico.

IO