Cuándo ocurrirá en México un sismo como los de Venezuela o Colombia

Los recientes terremotos en Venezuela y Colombia han reactivado una pregunta frecuente en México: ¿puede ocurrir un sismo de magnitud similar y cuándo sucedería?

La respuesta científica es clara: México es un país con alta actividad sísmica y puede registrar sismos de gran magnitud, pero actualmente no existe una herramienta capaz de establecer con anticipación el día, la hora, el lugar y la intensidad de un terremoto.

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) advierte que ningún país, incluidos Estados Unidos y Japón, ha desarrollado un método confiable que permita predecir estos fenómenos. Por ello, tampoco existe evidencia científica para afirmar que un sismo fuerte ocurrirá en septiembre o después de los terremotos registrados en otros países.

¿Puede ocurrir en México un terremoto como los de Venezuela o Colombia?

Sí. La ubicación geológica de México permite la ocurrencia de terremotos de gran magnitud, debido a la interacción de varias placas tectónicas.

El territorio mexicano se encuentra influido por las placas de Norteamérica, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe. En buena parte de la costa del Pacífico, la placa de Cocos se introduce por debajo de la de Norteamérica, un proceso conocido como subducción que genera una parte importante de la actividad sísmica del país.

México incluso registró recientemente un sismo de magnitud 7.4 en Chiapas el 17 de julio de 2026, acompañado por cientos de réplicas.

Noticia Destacada Terremoto de Colombia fue el décimo sismo de magnitud 7 o mayor en el mundo durante 2026

¿Los terremotos de Venezuela y Colombia pueden provocar un sismo en México?

No existe evidencia que permita establecer que los terremotos recientes de Venezuela o Colombia vayan a provocar otro de gran magnitud en México.

A pesar de la coincidencia de varios sismos fuertes en diferentes regiones del mundo no permite anticipar un terremoto en territorio mexicano. Tampoco septiembre representa una temporada sísmica, pese a que varias tragedias históricas hayan ocurrido durante ese mes.

Los sismos responden a procesos propios de las placas tectónicas y a la acumulación y liberación de energía en distintas fallas.

¿Dónde será el próximo terremoto de magnitud 8?



Cada año, en promedio, el planeta registra al menos un terremoto de magnitud 8.0 o superior. Son eventos poco frecuentes, pero representan algunos de los sismos más poderosos que pueden ocurrir en la Tierra.



Además, se producen… pic.twitter.com/AN5g9ksJl1 — Alerta Mundial / Terremotos y Desastres (@AlertaMundial19) August 11, 2026

¿Qué hacer ante un sismo en México?

Ante la imposibilidad de predecir un terremoto, la prevención sigue como la principal herramienta.

El SSN recomienda conocer los protocolos de protección civil, identificar zonas de menor riesgo, participar en simulacros y atender únicamente información oficial.

México también cuenta con sistemas de alerta sísmica que pueden proporcionar algunos segundos de anticipación en determinados eventos, pero una alerta no predice un sismo: se activa después de que el movimiento ya comenzó en otra región.

Por lo tanto, no es posible saber cuándo ocurrirá en México un sismo como los de Venezuela o Colombia. La certeza científica es que México seguirá registrando actividad sísmica y que la preparación reduce los riesgos ante futuros terremotos.

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