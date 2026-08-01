Estados Unidos alerta a sus ciudadanos por posible escalada militar en Oriente Medio

Las embajadas de Estados Unidos en distintos países de Oriente Medio emitieron este sábado 1 de agosto una alerta de seguridad ante la posibilidad de una escalada militar imprevista en la región.

Las representaciones diplomáticas recomendaron a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la zona considerar su salida o mantenerse preparados para abandonar el territorio si el conflicto se agrava. También pidieron extremar precauciones y revisar constantemente la situación de sus vuelos.

La advertencia fue publicada, entre otras, por las misiones diplomáticas estadounidenses en Israel y Arabia Saudita. El Departamento de Estado señaló que el entorno de seguridad continúa complejo y puede cambiar sin aviso.

¿Qué recomienda Estados Unidos a sus ciudadanos en Oriente Medio?

Las autoridades estadounidenses pidieron estar preparados para cancelaciones de vuelos, cierres periódicos del espacio aéreo y otras interrupciones de transporte.

Quienes planean viajar hacia la región también deben reconsiderar sus desplazamientos y consultar directamente con las aerolíneas si las rutas permanecen operativas. El Departamento de Estado mantiene una advertencia general para que sus ciudadanos ejerzan mayor cautela en todo el mundo.

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Las embajadas aconsejaron además contar con documentos vigentes, medicamentos, dinero y un plan de emergencia. Estados Unidos dispone del Programa de Inscripción del Viajero Inteligente, conocido como STEP, para enviar alertas y facilitar el contacto consular durante una crisis.

¿Por qué Estados Unidos teme una nueva escalada?

La alerta señala que instalaciones diplomáticas estadounidenses han sido atacadas anteriormente y que Irán o grupos aliados podrían dirigir acciones contra intereses vinculados con Estados Unidos, incluidas empresas e instituciones.

La Embajada estadounidense en Jerusalén afirmó que el Gobierno iraní ha ampliado sus ataques hacia zonas que antes no habían sido alcanzadas, lo que aumenta la incertidumbre sobre la evolución del conflicto.

Washington mantiene restricciones de viaje para varios países de la región. Israel, Jordania, Baréin, Kuwait, Omán, Catar, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos han permanecido bajo recomendaciones de reconsiderar los viajes, mientras que Irán, Irak, Líbano, Siria, Gaza y Yemen se encuentran en el nivel de no viajar.

Security Alert: U.S. Embassy Jerusalem – August 1, 2026



Due to heightened tensions in the Middle East, the security environment remains complex with the potential for unforeseen escalation.



Americans currently in the Middle East should exercise caution and heightened vigilance… pic.twitter.com/lTAMRS9yKv — U.S. Embassy Jerusalem (@usembassyjlm) August 1, 2026

Embajadas advierten sobre riesgos para vuelos y aeropuertos

Algunas aerolíneas aplazaron el restablecimiento de sus itinerarios y otras cancelaron rutas ante los riesgos para la navegación aérea. Por ello, las autoridades recomendaron no trasladarse al aeropuerto sin confirmar previamente la salida del vuelo.

Estados Unidos también pidió mantener vigilancia en lugares asociados públicamente con su Gobierno y evitar manifestaciones, concentraciones numerosas o zonas con fuerte presencia policial.

La alerta no representa una orden general de evacuación, pero sí un llamado para que los estadounidenses evalúen salir mientras existan opciones comerciales. Las embajadas mantendrán sus avisos sujetos a la evolución de las hostilidades y a cualquier cambio en las operaciones aéreas.

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