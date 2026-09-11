Presidente Trump usa conmemoración del 11S para defender guerra contra Irán y promete impedir que obtenga armas nucleares

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utilizó parte de su discurso por el 25 aniversario de los atentados del 11 de septiembre de 2001 para defender la guerra que su gobierno mantiene contra Irán y reiterar que Washington buscará impedir que la República Islámica obtenga armas nucleares.

Trump encabezó este viernes la ceremonia realizada en el Pentágono, uno de los puntos atacados hace 25 años, y no acudió al acto principal en la Zona Cero de Nueva York.

Durante su intervención, el mandatario vinculó el recuerdo de los atentados con la actual política de seguridad de Estados Unidos y afirmó que las Fuerzas Armadas trabajan para evitar que Irán tenga capacidad nuclear.

Trump promete que Irán no tendrá un arma nuclear

El presidente aseguró que Estados Unidos mantendrá la presión sobre Teherán y describió a Irán como el principal patrocinador estatal del terrorismo.

“Nunca, jamás, tenga un arma nuclear”, dijo Trump al referirse a la República Islámica durante el homenaje.

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El mandatario también sostuvo que Estados Unidos debe mantener la memoria de los atentados del 11S y afirmó que el país continuará actuando frente a amenazas que considere vinculadas con terrorismo y seguridad nacional.

Guerra contra Irán cumple más de seis meses

La intervención ocurrió mientras Estados Unidos mantiene desde hace más de seis meses un conflicto armado contra Irán.

De acuerdo con el planteamiento presentado por la administración estadounidense, uno de sus objetivos centrales ha sido debilitar al gobierno iraní y evitar que avance hacia la obtención de un arma nuclear.

Trump afirmó durante su discurso que la única opción para Estados Unidos es la victoria y retomó el lenguaje de unidad nacional utilizado después de los ataques de 2001.

Trump conmemora el 11S desde el Pentágono

El mandatario decidió participar en la ceremonia del Pentágono, mientras que en Nueva York acudieron el vicepresidente JD Vance, expresidentes estadounidenses y el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani.

Los atentados del 11 de septiembre de 2001 dejaron cerca de 3 mil muertos después de que integrantes de Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y atacaron las Torres Gemelas y el Pentágono.

🇺🇸🇮🇷‼️ | El presidente Donald Trump vinculó las lecciones del 11-S con la actual lucha contra el terrorismo y rindió homenaje a las fuerzas estadounidenses que trabajan para impedir que el régimen iraní obtenga un arma nuclear. “El patrocinador número uno del terror en el mundo,… pic.twitter.com/yBce9MRkqV — RAV Español (@RAVEspanol) September 11, 2026

Hegseth también defiende estrategia contra Irán

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, también abordó el conflicto durante el acto y sostuvo que la presión económica contra Irán aumenta.

Además, afirmó que Estados Unidos mantiene el control del estrecho de Ormuz, una zona estratégica para el transporte mundial de petróleo.

La guerra contra Irán también se ha convertido en un tema político interno en Estados Unidos, debido al impacto económico asociado con el conflicto y al aumento en los precios de los combustibles de cara a las elecciones legislativas de noviembre.

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