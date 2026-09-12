Descarrilamiento en Francia: investigan posible sabotaje tras hallar un riel sobre las vías

Las autoridades francesas investigan si el descarrilamiento de un tren ocurrido el viernes 11 de septiembre de 2026 en Normandía pudo haber sido provocado de manera intencional, luego de localizar un tramo de riel colocado sobre la vía.

El accidente ocurrió en las inmediaciones del municipio de Cléon, en el noroeste de Francia, cuando un tren regional (TER) que transportaba a 186 pasajeros salió de las vías. El saldo preliminar fue de 44 personas heridas, entre ellas una joven que inicialmente se encontraba en estado crítico, aunque posteriormente su condición dejó de representar un riesgo vital.

Hallazgo de riel abre hipótesis de un acto criminal

Hervé Morin, presidente de la región de Normandía, señaló que el hallazgo de un tramo de riel de grandes dimensiones constituye uno de los principales elementos considerados por los investigadores.

De acuerdo con sus declaraciones, la pieza tendría un peso estimado de entre 250 y 300 kilogramos, por lo que consideró poco probable que hubiera terminado sobre las vías de manera accidental.

Morin explicó que un tren había circulado por el sitio aproximadamente una hora antes del accidente y que, según la información disponible, no se realizaron trabajos en ese periodo. Por ello, planteó que la hipótesis que cobra mayor fuerza es la de una acción deliberada que podría tener carácter criminal.

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La locomotora terminó volcada tras el impacto. En ese tramo ferroviario, la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora.

Despliegan operativo tras el accidente ferroviario

La emergencia movilizó un amplio dispositivo de atención. Al lugar acudieron alrededor de 130 bomberos, cinco equipos médicos y 80 vehículos para atender a los pasajeros y trasladar a las personas lesionadas.

El descarrilamiento provocó la suspensión inmediata de la circulación ferroviaria en las inmediaciones del punto donde ocurrió el accidente, mientras los equipos de emergencia y las autoridades trabajaban en la zona.

Posteriormente, la empresa responsable de la infraestructura ferroviaria francesa, SNCF Réseau, informó que el servicio había sido restablecido.

🇫🇷 French police suspect SABOTAGE may have caused a passenger train to derail in Normandy, injuring at least 44 people.



The train was carrying around 180 passengers between Rouen and Caen when it derailed near Cléon and Tourville-la-Rivière yesterday evening.



One young woman… — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 12, 2026

Investigación busca determinar qué provocó el descarrilamiento

El hallazgo del riel será ahora una pieza central de las investigaciones para determinar cómo llegó hasta la vía y si existe responsabilidad de terceros.

Aunque funcionarios regionales consideran que un acto deliberado es una posibilidad relevante, las pesquisas deberán establecer las circunstancias exactas antes de determinar oficialmente las causas del accidente.

Por el momento, el descarrilamiento mantiene abierta la investigación sobre un posible sabotaje o acto criminal contra la infraestructura ferroviaria francesa, mientras las autoridades analizan las evidencias encontradas en el lugar.

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