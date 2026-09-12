Periférico de Mérida suma 23 muertes en 2026; motociclistas, entre las principales víctimas

El Anillo Periférico de Mérida volvió a cobrar una vida el pasado jueves, con la muerte de un motociclista que se convirtió en la víctima número 23 de este año en esa vía.

De acuerdo con el especialista en Tráfico Vial, René Flores Ayora, la cifra se acerca al promedio anual de entre 20 y 25 conductores de motocicleta que fallecen en el periférico.

Flores Ayora señaló que uno de los principales factores de riesgo es el exceso de velocidad.

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Recordó que la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial establece desde hace más de cuatro años un límite máximo de 80 kilómetros por hora para los periféricos del país, aunque consideró que la norma no es respetada por buena parte de los conductores y tampoco se ha reforzado su vigilancia.

El especialista indicó que, de las 23 víctimas registradas en el periférico de Mérida, 10 eran peatones, cuatro ciclistas, dos viajeros o acompañantes, dos choferes y cinco motociclistas. La cifra representa 92 por ciento del promedio de muertes que anualmente se registra en esta vía, donde los siniestros continúan siendo un problema recurrente.

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A nivel estatal, el balance presentado por Flores Ayora contabiliza 172 personas fallecidas en calles, avenidas, periféricos y carreteras de Yucatán. Sin embargo, advirtió que el número podría superar las 245 víctimas, entre ellas 91 motociclistas, 21 conductores o choferes, 21 viajeros o acompañantes, 15 ciclistas y 23 peatones.

Ante este panorama, el experto planteó establecer operativos permanentes para vigilar la velocidad en los periféricos de Yucatán y acelerar la instalación de radares con pantallas informativas. Consideró que una vigilancia constante y el respeto a los límites establecidos contribuirían a reducir de manera significativa las muertes ocasionadas por siniestros de tránsito.